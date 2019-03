vor 29 Minuten

Ein englisches Café im Allgäu und der Brexit

Der Streit um den Brexit wird an einem Ort in Allgäu ganz besonders aufmerksam verfolgt: In dem englischen Café „Tante Emma Tearoom“ in Fischen, im Oberallgäu. Eine Deutsche hat es vor drei Jahren eröffnet, ihr Mann ist Engländer.