Ein Drittel mehr Corona-Fälle in Nürnberger Pflegeheimen

In den Nürnberger Pflegeheimen ist die Zahl an Corona-Erkrankten auf 883 bestätigte akute Infektionen angestiegen. Das teilt die Stadt Nürnberg auf Basis der gestrigen (Montag, 28.12.20) Daten des Gesundheitsamts mit. Das entspräche einem Viertel der gesamten aktuellen Corona-Fälle in Nürnberg, heißt es weiter.

Die meisten Pflegeheime betroffen

Zwei Drittel der 56 Pflegeheime seien derzeit vom Virus betroffen, wobei die Hälfte der aktuellen Infektionen in Pflegeheimen auf drei schwere Ausbrüche zurückgingen: Im Südwesten der Stadt seien 232 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende einer Einrichtung positiv getestet worden. Die gesamte Einrichtung sei unter Quarantäne gestellt.

Ein weiteres Heim im Südosten Nürnbergs meldete 126 Corona-Infektionen und ein drittes im Nürnberger Osten 80 Fälle. Alle übrigen neuen Infektionen sind laut Mitteilung fast alle in zehn weiteren Einrichtungen aufgetreten.

Beratung für Pflegeheime

Damit die Träger die Pflege und medizinische Versorgung weiterhin sicherstellen können, werden sie beraten und unterstützt, so die Stadt. Zum einen stehe das Gesundheitsamt in engem Kontakt mit den Einrichtungen, zum anderen berate die Task Force Pflege des Landesamts für Gesundheit (LGL). Zudem habe die Stadt im Bereich des Katastrophenschutzes am 23. Dezember eine spezielle Fachberatung für Pflegeeinrichtungen eingerichtet, um das Corona-Management bei einer Krise in den Nürnberger Pflegeeinrichtungen zu stärken und effizienter aufzustellen.