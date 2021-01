Ein Drittel der E-Ladestationen im Kreis Bamberg außer Betrieb

Im Landkreis Bamberg ist ein Drittel der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge außer Betrieb. Das kritisiert Kreisrat Thomas Ochs von den Grünen in einer Pressemitteilung. An etwa 55 von 75 Ladesäulen könne kein Strom mehr getankt werden, weil sie nicht "eichrechtskonform" seien. Folglich könne der Strom mit den Autofahrern nicht mehr abgerechnet werden.

Einige Gemeinden übernehmen die Stromkosten für die E-Autofahrer

Einige Gemeinden im Landkreis, wie zum Beispiel Stegaurach, seien deshalb dazu übergegangen, die Stromkosten zu übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Besitzer von Elektro-Fahrzeugen könnten in diesen Gemeinden also unentgeltlich tanken. Andere Gemeinden hingegen wie Buttenheim, Hirschaid, Pettstadt und Reckendorf hätten die E-Ladesäulen stillgelegt.

Landratsamt Bamberg hofft auf Ausnahmegenehmigung

Ein Sprecher des Bamberger Landratsamtes bestätigte, dass die Besitzer von E-Autos einige Ladesäulen im Landkreis derzeit nicht benutzen könnten. Eine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb von nicht "eichrechtskonformen" Ladesäulen bis Ende des Jahres habe das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht allerdings in Aussicht gestellt. Wie es danach weitergeht, sei noch unklar, teilte das Landratsamt auf Nachfrage dem BR mit.

Für Grünen-Kreisrat sind E-Ladestationen nicht nachrüstbar

Grünen-Kreisrat Ochs teilte mit, das die nicht "eichrechtskonformen" Ladesäulen faktisch nicht nachgerüstet werden können. Sie müssten durch neue Ladesäulen ersetzt werden, was "richtig teuer" werde, so der Kreisrat. Das Landratsamt hingegen meint, dass man bei einem Teil der Säulen mit der Möglichkeit eines "Upgrades" rechne.

E-Ladestationen müssen "eichrechtskonform" sein

Die Firma "NewMotion" mit Sitz in Berlin hatte 2015 die Ladesäulen im Landkreis Bamberg installiert. Laut Pressemitteilung des Grünen-Kreisrats Thomas Ochs sind die aufgestellten Aufladestationen nicht "eichrechtskonform". Seit Januar 2021 müssen alle Ladesäulen für E-Autos diese Voraussetzung erfüllen. Das heißt, sie müssen wie Wasser- und Gaszähler technisch so ausgerüstet sein, das sie die exakte Abgabe der Strommenge gewährleisten.