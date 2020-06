vor 44 Minuten

Ein Drittel der Beschäftigten aus Mainfranken in Kurzarbeit

Die Zahl an Beschäftigten in Kurzarbeit ist wegen Corona deutlich gestiegen. In Unterfranken haben zurzeit für fast ein Drittel aller Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet. Wie viele davon tatsächlich weniger arbeiten ist noch unklar.