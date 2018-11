Ein Christbaum aus dem Fichtelgebirge für Prag

Im Fichtelgebirge wird heute der etwa sechs Meter große Christbaum gefällt, der in diesem Jahr die Deutsche Botschaft in Prag schmücken wird. "Dort, wo bei der Wiedervereinigung Deutschlands Weltgeschichte geschrieben wurde, wo der damalige Bundesaußenminister Genscher den Geflüchteten im Garten die frohe Nachricht ihrer Ausreise überbringen konnte, dort zieht in der Weihnachtszeit die prunkvolle Fichtelgebirgstanne die Aufmerksamkeit auf sich", heißt es vom Forstbetrieb Fichtelberg.

Schüler haben Anhänger gefertigt

40 Mädchen und Jungen der Luitpold-Schule Selb im Landkreis Wunsiedel und der tschechischen Grundschule Hazlov hatten im Vorfeld Christbaumanhänger aus Porzellan hergestellt. Am 30. November werden die Dritt- und Viertklässler den Baum in Prag selbst dekorieren.

Lange Tradition

Es ist inzwischen Tradition, dass Christbäume aus dem Fichtelgebirge an prominenten Orten stehen, in den vergangenen Jahren zum Beispiel im Bundestag, im Landtag, im EU-Parlament oder in der Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt.