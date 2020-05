29.05.2020, 11:45 Uhr

Ein Brett für den Biber: Ungewöhnliche Tierrettung in Augsburg

Die Feuerwehr Augsburg hat sich einen ungewöhnlichen Kniff ausgedacht, um einen Biber aus einem Kanal in der Innenstadt zu retten. Er saß auf einem Stein und wollte flussaufwärts - konnte aber nicht. Also musste ein "Biber-Rettungs-Brett" her.