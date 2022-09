Ein Bayerwäldler kutschiert den Münchner OB zum Anzapfen

Wenn der Münchner Oberbürgermeister traditionell das erste Fass auf dem Münchner Oktoberfest anzapft, dann muss er standesgemäß in einer Pferdekutsche hingebracht werden. Auf dem Kutschbock sitzt ein Bayerwäldler: Michael Seidl aus Lam im Kreis Cham, der dafür seine vier Kaltblutpferde einspannt.

Seit 2017 von der Wirtsfamilie Schottenhamel engagiert

Michael Seidl aus der Bayerwald-Gemeinde Lam ist ein Pferdenarr. Mit seinen Kaltblutpferden macht er gern bei Umritten und Festzügen in halb Bayern mit. 2008 war er zum ersten Mal beim Wiesn-Einzug und beim großen Trachten- und Schützenzug mit dabei. Dort entdeckte ihn 2017 die Festwirtsfamilie Schottenhamel und engagiert ihn seitdem jedes Jahr für die wichtige Fahrt zum ersten Anzapfen.

"Man ist stolz, wenn man so etwas mitmachen darf. Man ist aber auch aufgeregt und auch die Pferde sind aufgeregt, denn in München ist alles doch ein bisschen größer und extremer. Es schaut ja doch ganz Deutschland, Bayern, die Welt auf das Ereignis, auch das Fernsehen." Michael Seidl, Kutscher und Pferdebesitzer

Der 41-Jährige ist aber kein Landwirt, sondern Heizungsbauer. Die Pferde hält er sich als Hobby. Pferdebegeistert war er schon als Kind, bekam mit elf Jahren sein erstes Pony. Vielleicht hat er die Leidenschaft vom Opa geerbt, glaubt Michael Seidl. Der war noch von Beruf Rossknecht.

Waschen, Putzen, Spray – viel Vorbereitung für die Pferde

Michael Seidls Kaltblüter machen schon was her, wenn sie nicht herausgeputzt sind. Er hält Dunkelfuchs-Hengste, deren Fell satt rötlich-braun schimmert. Schweif und Mähne sind hellblond wie bei Haflinger-Pferden. Doch die Kaltblüter sind viel größer. Ihr Stockmaß liegt bei rund 1,70 Metern. Für den großen Auftritt auf dem Oktoberfest werden sie am Vortag ganz besonders herausgeputzt und schön gemacht. Dabei hilft Michael Seidls Ehefrau Julia: "Die werden richtig mit Wasser und Shampoo gewaschen und dann eingesprüht. Es gibt extra für Pferde ein spezielles Schweif- und Mähnenspray für eine bessere Kämmbarkeit und damit sich der Schmutz nicht so einhängt."

Die Mähnen von Michael Seidls Kaltblütern sind extra lang und werden auch ohne Festauftritt jeden zweiten Tag gekämmt. Für die Fahrt mit dem Transporter nach München werden bei jedem der vier Pferde Schweif und Mähne geflochten. Erst in München werden die Zöpfe wieder gelöst. Das sorgt dafür, dass die Haare sauber bleiben und dann besonders eindrucksvoll fallen.

Kutschfahrt als ehrenvolle Aufgabe

Michael Seidl empfindet es als "Ehre", dass er für die Aufgabe ausgewählt worden ist und die Wirtsfamilie Schottenhamel mitsamt Oberbürgermeister und dessen Gattin persönlich zur Wiesn fahren darf. Schließlich kommen zum Oktoberfest Pferdehalter aus ganz Bayern, die ebenfalls alle schöne Tiere haben. Er freut sich auch als Bayerwäldler: "Da haben wir einfach Glück gehabt, dass da auch mal ein Waidler fahren darf."

Am Samstag, dem Tag des Anzapfens, fährt er schon gegen zwei Uhr in der Nacht aus dem Bayerischen Wald mit den Pferdeanhängern los in Richtung München. Die Kutsche, die sich Michael Seidl für das Ereignis ausleiht, weil seine eigenen nicht groß genug sind, wird schon am Donnerstag zum Schmücken in die Landeshauptstadt gebracht. Auf seine vier Pferde, die er dann in München einspannen wird, kann er sich verlassen. Es sind alles erfahrene Tiere. Trotzdem ist er in den Tagen vorher nervös und meistens recht schweigsam, sagt Ehefrau Julia, weil er die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass wirklich alles gut klappt. "Man hofft, dass alles gut geht", sagt er selber. Schließlich habe der Oberbürgermeister "keinen Plan B", wenn was schiefgeht.