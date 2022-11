Ein Baum für jedes Baby: 2.000 neue Bäume im Landkreis Bamberg

Die Bayerischen Staatsforsten begrünen am Mittwoch den Landkreis Bamberg. Zwischen Litzendorf und Geisfeld werden dabei im Rahmen einer besonderen Aktion insgesamt 2.000 Bäume gepflanzt

Bereits 471 Obstbäume gepflanzt

Wie der Landkreis mitteilt, wurde damit die Tradition, zur Geburt eines Kindes einen Obstbaum zu pflanzen, aufgegriffen. Das Projekt heißt: "Ein Baum für jedes Landkreisbaby". Allein in diesem Jahr wurden schon 471 Obstbäume gepflanzt. Diese wurden an junge Eltern in den 36 Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises verschenkt.

Bayerische Staatsforsten pflanzen Bäume im Wald

Die Bäume seien sowohl Begrüßungsgeschenk für die kleinen Neubürger als auch wirksamer Beitrag zum Klimaschutz, teilt der Landkreis Bamberg weiter mit. Auch die Begrünung von Hausgärten solle damit gefördert werden. Für Familien, die keinen Garten haben oder ihren Baum nicht abgeholt haben, pflanzen die Bayerischen Staatsforsten die Bäume nun im Wald.