Amtseinführung: Ein Augsburger wird neuer Landespolizeipräsident

Weißes Hemd, an den Schultern die Abzeichen mit zwei goldenen Sternen und Eichenlaub, kurze dunkle Haare und aufmerksame Augen, das wäre wohl die Personenbeschreibung des neuen bayerischen Landespolizeipräsidenten. Noch steht sein Name an der Tür zum Büro im Augsburger Polizeipräsidium. Achteinhalb Jahre war Michael Schwald hier der Chef, der Abschied falle ihm schwer, sagt er. Die Zeit in Augsburg habe ihn geprägt.

Michael Schwald: Erst zuhören, dann entscheiden

Michael Schwald zeichnet sich durch eine Eigenschaft besonders aus, sagen Kollegen: Er könne zuhören. Nicht selbstverständlich für einen Spitzenbeamten, der eigentlich anderen sagen soll, wo es lang geht. Doch Schwald bittet gern erst andere um ihre Meinung, um sich ein Bild zu machen und dann punktgenaue Lösungen zu finden. Das hat ihm den Respekt seiner Mannschaft, der nordschwäbischen Polizei, eingebracht. Obwohl anfangs viele skeptisch waren, ob er das kann, der Jurist und Nicht-Polizist, der die Ausbildung an der Polizeischule abgebrochen hat, um Jura zu studieren.

Krawallmacher, Gewalttäter und über die Stränge schlagende Partygänger

Ihm fehle der Stallgeruch, so meinten anfangs die einen. Der bleibt nicht lange, sagten die anderen. Doch Schwald belehrte sie eines Besseren. Er führte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord so lange wie keiner vor ihm – und hatte dabei einige dicke Bretter zu bohren, den AfD-Parteitag 2018 etwa. Gewaltbereite Linksautonome hatten zu Krawallen aufgerufen, im Vorfeld kursierte im Internet eine Art Reiseführer mit dem Titel "Augsburg für Krawalltouristen" – viele Bürger befürchteten Straßenschlachten und Randale wie in Hamburg oder Hannover. Doch Schwald ging in die Offensive – und machte klar, dass alle, die mit unfriedlichen Absichten nach Augsburg kämen, Probleme bekommen würden. Das Konzept "Kommunikation und Konsequenz" ging auf, das Wochenende verlief bis auf wenige Scharmützel friedlich.

Eine weitere Herausforderung: Die Gewalttat vom Königsplatz, als 2019 am Nikolaustag ein Feuerwehrmann außer Dienst auf offener Straße getötet wurde. Er habe erlebt, wie "fragil in solchen Situationen eine Stimmung werden" könne, sagt Schwald im Gespräch mit dem BR. Obwohl es sofort eine Soko gegeben habe und binnen Stunden die ersten Tatverdächtigten ermittelt und auch festgenommen werden konnten, habe es massive Kritik an der Polizei gegeben. Doch die Öffentlichkeit müsse es aushalten, dass die Polizei bei einer Fahndung nicht alle Informationen sofort mitteilen könnten – aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Ausschreitungen von Jugendlichen auf der Maxstraße im vergangenen Sommer, als Flaschen und Steine auf Rettungskräfte und Polizisten flogen, seien ebenfalls eine Herausforderung gewesen, gesteht Schwald. Inzwischen sind die Rädelsführer gefasst und verurteilt.

Fazit der Augsburger Amtszeit

Aus polizeilicher Sicht sei es ihm wichtig gewesen, das Präsidium zukunftsfit zu machen, sagt Schwald: "Wir haben lange von einer eigenen Hundertschaft geträumt – jetzt haben wir sie." Damit werde nicht nur das Ballungsgebiet Augsburg, sondern auch der ländliche Raum gestärkt: "Das sehen wir momentan bereits bei den derzeitigen Montagsdemos, das uns diese Einheit sehr unterstützt". 2025 soll zudem die neue Polizeiinspektion West in Betrieb gehen, dadurch gebe es auch mehr Personal.

G7-Gipfel als nächste Aufgabe

Als Landespolizeipräsident wird Schwald der Oberste von 44.000 Polizisten zwischen Aschaffenburg und Lindau sein, in die Planungen für den G7 Gipfel im Juni in Schloß Elmau ist er bereits eingebunden, als weitere wichtige Themen seiner künftigen Arbeit nennt er der Kampf gegen Extremismus und Cyberkriminalität, aber auch die Suche nach den richtigen Mitarbeitern: "Dass wir gerade in der IT-Technik Fachkompetenz haben. Wir müssen um die jungen Schulabgänger kämpfen, die sich auf dem Arbeitsmarkt raussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Und unser Anspruch ist, dass wir die Besten bekommen, da müssen wir auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben."

Landespolizeipräsident: Rechte Polizisten? Nein danke

Das heißt für Schwald auch, klare Leitplanken für die Kollegen auszuschildern und Beamte, wenn es sein muss, auch aus dem Dienst zu nehmen: "Reichsbürger und Polizei, das geht nicht. Punkt." Jede Form von Extremismus bei der Polizei sei einfach nicht akzeptabel, betont der ranghöchste Beamte der bayerischen Polizei.

Spätzle oder Knödel?

Als Landespolizeipräsident wird Schwald künftig mehr in Bayern unterwegs sein. In Sachen Kulinarik zumindest dürfte das für den Schwaben kein Problem darstellen. Denn auf die Frage "Schwäbische Spätzle oder Bayerische Knödel" antwortet der Augsburger prompt "Beides!" – Gern dürften aber auch Süßspeisen auf den Teller, wie Dampfnudeln etwa. Mit einer Vorliebe freilich dürfte jetzt Schluss sein: Bislang ist Michael Schwald als passionierter Radler immer mit dem Drahtesel zur Arbeit gefahren, auch im Winter. Mit Dienstort München ist das jetzt passé.