Bei der 9. Etappe der Tour in den Alpen fährt Georg Zimmermann in einer Ausreißergruppe um den Tagessieg und wird am Ende – völlig erschöpft – dann doch Sechster. Ein großer Erfolg für den Radprofi aus Augsburg, der erst zum zweiten Mal bei der Tour de France dabei ist. Zimmermann fährt für einen Belgischen Rennstall und ist dort in erster Linie als Helfer vorgesehen. Doch wenn es der Rennverlauf hergibt, darf er auch selbst auf Etappenjagd gehen, und fast hätte es ja geklappt.

Fans, Freunde und Familie fiebern mit

Viele Fans, Freunde und seine Familie fiebern mit ihm mit, sind stolz darauf, dass ein Augsburger bei der Tour de France dabei ist und, dermaßen gut fährt. Mit 10 Jahren fuhr Zimmermann sein erstes Radrennen, seit zwei Jahren ist er Radprofi. Nebenher studiert er „Internationales Management“ im Fernstudium.

Der junge Blondschopf wirkt zielstrebig und aufgeräumt, und sagt auch mal seine Meinung. Als bei der 9. Etappe Klimaaktivisten die Straße blockieren, sagt Zimmermann dem BR-Reporter, er stehe zwar hinter den Zielen Klimaschutz und Umweltschutz, die Aktivisten sollten aber nicht Events wie die Tour de France torpedieren und anderen damit auf die Nerven gehen.