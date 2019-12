Adventskranz brennt nieder: 30.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr warnt immer wieder davor: Adventskränze mit brennenden Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. In Bamberg hat nun ein abgebrannter Adventskranz einen hohen Sachschaden verursacht. Eine Mutter und ihre Söhne hatten trotz brennender Kerzen die Wohnung verlassen.

Rauch und Ruß verursachen hohen Sachschaden

Als die Familie am Abend gegen 20 Uhr in die Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus zurückkam, war die Wohnung komplett verraucht. Wie die Polizei in Bamberg mitteilt, war der Adventskranz nach dem Abbrennen zwar von selbst erloschen. Rauch und Ruß hatten aber einen Schaden von rund 30.000 Euro angerichtet.

Polizei warnt vor Explosionsgefahr

Die Polizei warnt vor derlei Bränden in der Adventszeit und rät dringend zum Anbringen der vorgeschriebenen Rauchmelder. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilt, hätte der Brand in Bamberg durchaus schlimmer ausgehen können.

Richtig gefährlich wird es dann, wenn sich die beim Verbrennen des Adventskranzes entstehenden Gase in Verbindung mit Sauerstoff entzünden und zu einer Explosion führen, einem sogenannten "Backdraft".