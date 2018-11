Ein 17 Meter-Weihnachtsbaum für den Würzburger Marktplatz

Stolze 17 Meter hoch ist der Nadelbaum, der heute aufgestellt wird. Der Baum stammt aus einem Privatgarten in Höchberg. Um Spenden handelt es sich auch bei den anderen zwölf Bäumen, die jetzt Zug um Zug vor dem Dom und an exponierten Plätzen in den verschiedenen Würzburger Stadtteilen aufgestellt werden.

Weihnachtsbäume: Stadt sucht nach Prachtexemplaren in Privatgärten

Seit Jahren ruft die Stadt jeweils schon im Sommer dazu auf, zu groß gewordene Bäume aus dem eigenen Garten zu melden. Nur die schönsten bekommen aber das Prädikat "Weihnachtsbaum" und werden vom städtischen Gartenamt gefällt und abtransportiert.