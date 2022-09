Eimer statt Löschzug: Feuerwehr wirbt mit ungewöhnlicher Aktion

Im mittelfränkischen Thalmässing im Landkreis Roth wirbt die Freiwillige Feuerwehr mit einer ungewöhnlichen Aktion um neue Mitglieder. In den vergangenen Tagen haben die Feuerwehrleute Löscheimer und jeweils eine Flasche Löschwasser an die Bürgerinnen und Bürger verteilt.

Löscheimer-Aktion: Feuerwehr Thalmässing sucht neue Mitglieder

"Sollten im Notfall einmal nicht genügend Feuerwehrleute da sein, kommt der Löscheimer zu Einsatz", heißt es in einem Anschreiben. So will die Freiwillige Feuerwehr Thalmässing darauf aufmerksam machen, dass sie Unterstützung braucht.

In dem roten Eimer ist außerdem eine Kurzanleitung, wie sich die Bürger im Brandfall verhalten sollen: "Brand melden und die Notrufnummer 112 wählen! Ca. 10 Minuten abwarten, hoffen dass die Feuerwehr kommt! Keine Feuerwehr im Ort? Löscheimer mit Wasser füllen! Wenn Feuer zu groß, Nachbarn informieren und Eimerkette bilden!"

Werbung fürs Ehrenamt

Auf der Rückseite der Anleitung finden die Bürgerinnen und Bürger das Anschreiben, in dem die Wehr zum Tag der offenen Tür am Samstag, 10. September 2022, ab 14 Uhr einlädt. Außerdem befindet sich auf dem Anschreiben ein QR Code. Dieser ist mit einem Video verlinkt, in dem sich die Freiwillige Feuerwehr Thalmässing vorstellt.