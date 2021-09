Eilantrag: Bauarbeiten für großen Bike-Park am Kornberg ruhen

Die Bauarbeiten für den geplanten Mountainbike-Trailpark am Großen Kornberg im Fichtelgebirge ruhen. Grund ist ein Eilantrag des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), der bereits Klage gegen den Bau des Bike-Parks eingereicht hatte. Die Klagen häufen sich.

Aktuell würden Akten eingesehen, so eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts in Bayreuth auf Nachfrage des BR. Bis eine Entscheidung über den Eilantrag fällt, sollen die Bauarbeiten am Kornberg ruhen. Wie lange der Baustopp andauern wird, sei derzeit unklar. Das Gericht werde aufgrund der Komplexität der Sachlage noch einige Zeit benötigen, so die Sprecherin. Aus dem Landratsamt in Hof heißt es, eine Anordnung zum Stopp der Bauarbeiten habe es nicht gegeben. Die Baupause geschehen in Absprache mit dem Gericht.

Eilantrag des LBV: Umweltverträglichkeit neu prüfen

Der Eilantrag wurde bereits im August eingereicht. Ziel des LBV sei es, dass die im Oktober 2020 vorgelegten Umweltverträglichkeitsprüfungen neu durchgeführt werden, so Oliver Thaßler vom Landesbund für Vogelschutz in Oberfranken.

Gegen den geplanten Bike-Park am Kornberg sind beim Verwaltungsgericht Bayreuth insgesamt drei Klagen eingegangen. Die Klage des LBV richtet sich gegen die Baugenehmigung des geplanten Mountainbike-Trailparks die vom Landratsamt Wunsiedel erlassen wurde. Neben der Klage des LBV sind auch eine Klage des Fichtelgebirgsvereins (FGV) und die einer Privatperson eingegangen. Beide Klagen fechten nach Auskunft der Sprecherin des Verwaltungsgerichts Bayreuth die Allgemeinverfügung an, in der unter anderem Schutzmaßnahmen für Tier-und Pflanzenwelt festgelegt sind.

Fränkischer Gebirgsweg bedroht?

Konkret geht es bei der Klage des FGV vor allem um zwei Punkte: Der Verein sieht den von ihm betreuten Fränkischen Gebirgsweg bedroht, weil in der Allgemeinverfügung ein Mountainbiketrail auf diesem Weg vorgesehen sei. Das könne nach Einschätzung des Vereins die Einstufung des viel begangenen Fränkischen Gebirgswegs als Qualitätswanderweg bedrohen.

Der zweite Punkt ist der sogenannte Zauberteppich, ein mehrere Meter breites Förderband für Kinder. Aus Sicht des FGV wurden dadurch schützenswerte Pflanzen zerstört.

Der Landesbund für Vogelschutz hatte bereits auf Verfahrensfehler und inhaltliche Defizite des Baubescheids hingewiesen. Es sei laut LBV beispielsweise nicht geprüft worden, ob sich durch den Eingriff die Bestände seltener Vogelarten, wie Schwarzstorch, Auerhuhn und Weißrückenspecht, am Kornberg verschlechterten, so Oliver Thaßler vom LBV.

10.000 Touristen pro Jahr am Kornberg erwartet

Insgesamt investiert die Region Hof-Wunsiedel in die Umgestaltung des Naherholungs- und Tourismusgebiets am Großen Kornberg rund sechs Millionen Euro. Damit sollen das Areal rund um den Skilift und der Skilift selbst auch im Sommer touristisch genutzt werden. Entstanden ist bereits direkt an der Skipiste das neue Kornberghaus mit Platz für Gaststätte, Bergwacht und Radverleih. Geplant ist neben dem umstrittenen Mountainbike-Zentrum auch noch ein pädagogischer Bewegungspark. Der Zweckverband Kornberg rechnet mit rund 10.000 Touristen pro Jahr.