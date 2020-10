27.10.2020, 16:40 Uhr

Eilantrag abgelehnt: Maskenpflicht an Würzburger Schulen bleibt

Ein Eilantrag von einem Mann gegen die Maskenpflicht an Grundschulen in Würzburg wurde vom Verwaltungsgericht Schweinfurt abgelehnt. Die Infektionsschutzverordnung in Bayern sieht - ab einem Inzidenzwert über 50 - Masken an Schulen vor.