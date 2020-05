vor etwa einer Stunde

Eilantrag abgelehnt: Königsbad Forchheim bleibt geschlossen

Das Königsbad in Forchheim bleibt vorerst geschlossen. Das Verwaltungsgericht in Bayreuth hat einen entsprechenden Eilantrag der Stadt Forchheim abgelehnt. Das Freibad sei keine reine Sportstätte - so die Begründung.