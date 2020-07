Eilanträge gegen Volksfestverbot: Teilerfolg für Schausteller

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Die Schausteller "Uebel & Sachs" aus Niederwerrn waren zusammen mit drei weiteren bayerischen Schaustellern mit ihren Eilanträgen gegen das Volksfestverbot beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof teilweise erfolgreich. Wie Karl Uebel am Donnerstag mitteilte, empfehle der Bayerische Verwaltungsgerichtshof Veranstaltern von Volksfesten und Kirchweihen, Ausnahmeanträge auf Zulassung zu stellen. "Jetzt werden wir versuchen, doch noch einige Feste und Kirchweihen in unserer Region durchführen zu können", schreibt Karl Uebel in einer Mail an den Bayerischen Rundfunk.

Vielleicht doch noch Volksfeste und Kirchweihen im Freistaat?

Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs habe erhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeit, dass in Bayern bald wieder Volksfeste und Kirchweihen stattfinden könnten. So könnten Veranstalter bereits abgesagter Volksfeste und Kirchweihen noch für den Sommer und Herbst 2020 unter Berufung auf den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs mit Aussicht auf Erfolg Ausnahmegenehmigungen beantragen.

Für Gericht nicht nachvollziehbar, dass Volksfeste nicht stattfinden dürfen, Freizeitparks aber öffnen dürfen

"Uebel & Sachs" hatten mit den drei weiteren Schaustellern Eilanträge beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt, um das von der Bayerischen Staatsregierung verfügte Verbot von Veranstaltungen wie Kirchweihen und Volksfesten zu kippen. Das Gericht setzte sich damit auseinander, ob die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit dem Parlamentsvorbehalt vereinbar ist. Laut einer Presseerklärung des Verwaltungsgerichtshofs enthält sie erhebliche Grundrechtseingriffe, über die wegen der Dauer im Grundsatz nur die Parlamente entscheiden dürften. Dies solle im sich anschließenden Hauptsacheverfahren geklärt werden. Das Gericht erkenne an, so heißt es in der Erklärung ,dass nach summarischer Prüfung Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Antragsteller durch das Verbot von Veranstaltungen in ihren Grundrechten wie Berufsfreiheit und Gleichheitsgrundsatz verletzt sein können. Und zwar weil in ortsfesten Freizeitparks eine Kombination von Unterhaltungs- und Gastronomieangeboten zwischenzeitlich sogar in geschlossenen Räumen erlaubt ist.

Genehmigungsbehörden könnten Volksfeste und Kirchweihen wieder zulassen

Fraglich sei auch, ob von Kirchweihen und Volksfesten spezifische Infektionsgefahren ausgehen würden, denen nur mit einem repressiven Verbot begegnet werden könnte, so das Gericht. Beschränkungen des Zutritts zu Kirchweihen und Volksfesten seien ebenso möglich, wie beispielsweise bei ortsfesten Freizeitparks. Es sei möglich, Gastronomie und das Unterhaltungsangebot so voneinander zu trennen, dass im Unterhaltungsbereich eine Maskenpflicht vorgeschrieben werden könne. Im Ergebnis habe das Gericht eigenen Angaben nach die Zweifel der Antragsteller hinsichtlich der Erforderlichkeit des repressiven Verbots bestätigt. Das Verbot sei jedoch nicht gänzlich gekippt worden. Denn es bestünde nach Auffassung des Gerichts die Möglichkeit, dass die Genehmigungsbehörden durch verfassungskonforme Auslegung Volksfeste und Kirchweihen wieder zuließen.