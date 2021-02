Eigentümer wollen Kaufbeurer Färberhaus wieder aufbauen

Das über 250 Jahre alte Färberhaus in Kaufbeuren hat kein Dach mehr. Der hoch aufragende Dachstuhl des denkmalgeschützten Gebäudes ist in der vergangenen Woche abgebrannt. Die Eigentümer sind aber fest entschlossen, das Gebäude wieder herzurichten. Das teilte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse nach einem Gespräch mit ihnen mit.

Aufräumarbeiten nach Feuer im Färberhaus laufen

Man habe bereits mit der Beseitigung des Brandschutts begonnen, erklärte Bosse. Die noch erhalten gebliebenen Räume würden jetzt gereinigt. Die Eigentümer wollen laut Bosse in den nächsten Tagen ein Gerüst um das Gebäude errichten und die Decke gegen Feuchtigkeit abdichten.

Stadt Kaufbeuren sagt Unterstützung zu

Ob der Dachstuhl aber überhaupt wieder in der ursprünglichen Form errichtet werden kann, muss dem Kaufbeurer Oberbürgermeister zufolge noch abgeklärt werden. Es gebe zum jetzigen Zeitpunkt noch zahlreiche Unwägbarkeiten. Bosse sagte nach eigenen Worten die Unterstützung der Stadt Kaufbeuren zu. Denkbar seien sowohl Zuschüsse für die Untersuchung der denkmalgeschützten Substanz wie auch Zuschüsse für den Mehraufwand bei einem Wiederaufbau des historischen Färberhauses.

Brandursache weiter unklar

In dem Gebäude am Rande der Kaufbeurer Altstadt war am 24. Januar 2021 ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist laut Polizei weiter unklar. Ein Gutachter hat die Brandruine bereits untersucht; das Ergebnis liegt aber noch nicht vor. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, es entstand aber ein geschätzter Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Das Färberhaus stammt aus dem Jahr 1766. Wegen seines mehrere Stockwerke hohen Holzdachstuhls, unter dem Tücher und Ähnliches getrocknet wurden, fällt es im Stadtbild von Kaufbeuren besonders auf.