Wenn der eigene Garten zum Spielplatz für Füchse wird

Ein Garten in einem Wohngebiet in Kempten. Ein Stück Rasen, Büsche eine Terrasse. Ein idealer Spielplatz für die beiden kleinen Kinder und den jungen Hund der Familie. Eigentlich. Denn im Moment spielen da nur junge Füchse. Mindestens sechs Stück leben im Garten der Familie Porcelli.

Junge Füchse kennen keine Scheu

Sie klopfen an die Scheibe der Terrassentür, rennen durch den Garten und graben Löcher in den Rasen. Scheu vor den Menschen kennen sie keine mehr. Die Terrassenmöbel werden als Hüpfburg genutzt. Carmela Porcelli hat ein Video davon gemacht und zeigt es Jäger Horst Unflath.

Auf den Gartenmöbel liegen die Haare der Füchse, hinsetzen möchte sich Carmela Porcelli da nicht mehr. Jäger Horst Unflath hat dafür vollstes Verständnis: "Im Wald würde man sagen, ist nett anzuschauen. Aber das man das im Garten nicht will, ist mehr als verständlich."

Welpe darf nicht mehr in den Garten

Die Porcellis haben außerdem ein Haustier. Der kleine siebenmonatige Hundewelpe Lucky darf derzeit nicht in den Garten – denn Füchse können so einen kleinen Hund durchaus mal mitnehmen. Wenigstens ist Tollwut seit einigen Jahren kein Thema mehr und gegen den Fuchsbandwurm kann man entwurmen, sagt Jäger Unflath. Außerdem ist eine Übertragung auf den Menschen extrem unwahrscheinlich.

Jäger bekommt viele Hilferufe

Immer mehr Menschen melden sich bei Horst Unflath, weil sich in ihrem Garten Füchse häuslich niedergelassen haben. Seiner Beobachtung nach gibt es immer mehr Füchse in den Städten. Das liegt nicht nur am Nahrungsangebot.

In vielen Gärten und auch in Parks und auf der Straße finden Füchse ein reichliches Nahrungsangebot. Lebensmitteln in Komposthäufen, Mülltonnen oder einfach weggeworfenes Essen am Straßenrand macht die Nahrungsaufnahme für den Fuchs viel bequemer als Mäuse oder andere Kleintiere im Wald zu jagen.

Weniger Füchse werden erschossen

Das reichliche Nahrungsangebot in der Stadt ist aber nur ein Grund. Laut Horst Unflath werden auch viel weniger Füchse geschossen. Vor einigen Jahren haben Füchse wegen ihres Fells noch Geld gebracht, heute muss der Jäger für die Entsorgung zahlen.