Eigener Autobahnanschluss haucht Interfranken wieder Leben ein

Die Pläne am Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim einen großen Gewerbepark mit dem Namen "Interfranken" zu errichten, nehmen im neuen Jahr wieder Fahrt auf. Vor allem haben die Befürworter des Zweckverbands Interfranken wohl eine Lösung für einen der größten Kritikpunkte gefunden: ein eigener Autobahnanschluss.

Verkehrsminister Scheuer mit Zustimmung für eigenen Autobahnanschluss

Eine totale Überlastung des Straßennetzes in den kleineren, umliegenden Orten, befürchten die Gegner des Bürgerforums Wörnitztal e.V., sollte das Gewerbegebiet tatsächlich gebaut werden.

Der Zweckverband kontert in seinen neuen Plänen mit einer eigenen Anschlussstelle an der A7. Bereits im vergangenen Jahr gab es dazu das "Go" von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aus Berlin. Die Voraussetzung sei die Kostenübernahme durch den Zweckverband.

"Wir haben durch einen eigenen Autobahnanschluss keine Verkehrsprobleme mehr. Die politische Unterstützung hat sich deutlich geändert", sagt Feuchtwangens Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands Interfranken, Patrick Ruh (CSU) dem BR. Möglich mache das eine Sondergenehmigung, denn die neue Anschlussstelle wäre eigentlich zu nahe am Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim gelegen und erhöhe das Unfallrisiko.

Eigener Bahnanschluss schafft Attraktivität

Nicht nur der eigene Anschluss an die A7, auch ein eigener Bahnhof soll das Interesse am Grundstückskauf potentieller Firmen steigern, sagt Patrick Ruh, Vorsitzender des Zweckverbands.

Die Bahnstrecke Dombühl - Schnelldorf verläuft direkt durch die mit 70 Hektar angedachte Fläche.

Die Bahnlinie liegt allerdings einige Meter höher als die Bebauungsfläche des Gewerbegebiets. Eine Aufschüttung verursache enorme Kosten, die sich nie tragen würden, kritisiert Sprecher Herbert Sirois des Bürgerforums Wörnitztal.

Der Zweckverband betont dagegen, bereits Lösungen erfahrener Firmen zu haben. Die Frage sei eher, das Gleis parallel zur bestehenden Bahnlinie zu legen oder diagonal, wie es in den ursprünglichen Plänen angedacht war.

Regionale Firmen mit großen Interesse

Als ein "Gewerbegebiet eines komplett neuen Typs", so wird Interfranken im Vorfeld von Patrick Ruh bezeichnet. Anfragen von Firmen im Hinblick auf Wasserstofftechnologie, Batterieforschung und Herstellung gebe es bereits. Insgesamt wolle er die Region mit Interfranken attraktiver und zukunftsorientierter in Bezug auf das Arbeitsplatzangebot gestalten. Interessierte Firmen kämen dazu auch aus der Region.

Benefits: Kindergarten und Tagespflege vor Ort

Möglichkeiten der Kinderbetreuung und die Betreuung pflegebedürftiger, älterer Menschen, soll es vor Ort auch geben. Senioren könnten morgens in die Tagespflege gebracht werden und nach Feierabend wieder abgeholt werden. Die Gegner sehen den Standort aufgrund des Straßenlärms als das falsche Umfeld: "Sie hören von einer Seite die A6, von der anderen die A7", so das Bürgerforum Wörnitztal.

Interfranken-Bau soll sich komplett refinanzieren

Nicht nur der eigene Autobahnanschluss, auch die Baukosten des Gewerbeparks sollen über den Grundstücksverkauf refinanziert werden. Vor zehn Jahren wurden die Grundstücke durch den Zweckverband sehr preiswert angekauft. Diese würden bei einem Verkauf an interessierte Firmen im Erlös mindestens 50 Millionen Euro einbringen, wenn nicht sogar bis zu 70 Millionen, sagt der Zweckverband-Vorsitzende Patrick Ruh.

Baubeginn in frühestens drei Jahren

Bereits 2014 gab es einen Bebauungsplan des Zweckverbands Interfranken, der insgesamt acht Kommunen umfasst. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München erklärte das Bauvorhaben damals für unwirksam. Lärmschutz, Erschließung des Gebiets, Infrastruktur und ungeklärte Zubringerstraßen waren unter anderem Punkte des Scheiterns.

Ziel sei nun, erst einmal Baurecht für die rund 70 Hektar große Fläche zu bekommen. Aktuell laufe auch noch die Suche nach einer Ingenieursfirma für die Autobahnanschlussstelle. Konkreter soll es da Mitte Februar werden. Der Baubeginn könne laut Patrick Ruh bereits in drei Jahren sein. Komme es zu Gegenwehr und Klagen, sei mit sechs Jahren zu rechnen.

Bürgerforum Wörnitztal: Leere Versprechungen und keine Gespräche

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte das Bauvorhaben 2014 gestoppt. Der Zweckverband spricht in der Zwischenzeit von gravierenden Verbesserungen und Lösungen, was die Erschließung des Gebiets, die Infrastruktur und die Kosten betreffe.

Das Bürgerforums Wörnitztal mit Zukunft e.V. sieht das in den neuen Plänen nicht. Das Projekt werde dem Kosten-Nutzen-Faktor nicht gerecht. Dazu brauche man Interfranken gar nicht, da es mit Ansiedlungen in Feuchtwangen oder im benachbarten Crailsheim (Baden-Württemberg) Alternativen für die Industrie gebe. In einer Zeit, in der über Reduktion des Flächenverbrauchs und Naturschutz gesprochen werde, sei Interfranken ein Projekt aus den 70er Jahren und nicht der Moderne. Dazu wünsche man sich Gesprächsbereitschaft .

"Leider wird diese Diskussion wieder vor Gericht enden. Beide Seiten nehmen viel Geld für juristische Auseinandersetzungen in die Hand, die es nicht braucht", so Sprecher Herbert Sirois.