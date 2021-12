Eigene Satelliten braucht das Land: Firmen gründen Initiative

Mehr als 4.000 Satelliten kreisen um die Erde und liefern rund um die Uhr wichtige Daten an Unternehmen weltweit. Ein riesiger Markt, den die USA mit 2.500 Satelliten dominieren. Deutschland ist dagegen nur schwach vertreten in der Erdumlaufbahn. Um in Zukunft mit US-Konzernen wie Space X, Google oder Amazon mitzuhalten, wurde die Würzburger Satellitenfirma Smart Small Satellite Systems – kurz "S hoch 4" – mit dem Bau von Kleinstsatelliten beauftragt.

Neue Initiative "New Space"

"S hoch 4" ist Teil der neuen Initiative "New Space", die von 33 Unternehmen und Verbänden mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie gegründet wurde. Ziel der Initiative ist es, eigene Satelliten ins All zu schießen und ein unabhängiges Netzwerk für den Austausch wichtiger Daten aufzubauen.

Kleinstsatelliten aus Würzburg

Die Smart Small Satellite Systems GmbH ist ein Startup mit Sitz im Zentrum für Telematik in Würzburg. Informatiker Klaus Schilling und sein Team aus zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen für die Initiative "New Space" Kleinstsatelliten liefern. Die Satelliten sind so groß wie eine Milchtüte und circa ein Kilogramm schwer. Damit sind sie nicht nur platzsparend, sondern auch wirtschaftlich effizient: Bis zu 104 solcher Flugkörper können mit einer einzigen Rakete in den Orbit geschossen werden.

Zukunft vieler Unternehmen liegt im All

In der Vergangenheit war Deutschland in Sachen Satelliten-Technik schlicht zu langsam. Beim GPS beispielsweise, an dem bereits in den 70er Jahren geforscht wurde, konnten sich die USA bis heute klar durchsetzen. "Wir müssen als Deutschland aber auch als Europa aufpassen, dass wir nicht dieselben Fehler machen wie in der Vergangenheit, um auch in Zukunft die Hoheit über unsere Daten zu behalten", sagt Sarah Hillmann vom Bundesverband der Deutschen Industrie.

Laut BDI liegt die Finanzierung des Satelliten-Netzwerks im Ermessen der einzelnen Unternehmen untereinander. "New Space" solle zunächst der Vernetzung der 33 Partner dienen. Einen konkreten Zeitplan, wann das deutsche Satelliten-Netzwerk einsatzfähig sein soll, gibt es noch nicht.