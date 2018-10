Eigene Mutter erstochen: 43-Jähriger muss in Psychiatrie

Ein 43-Jähriger hat in Loiching (Lkr. Dingolfing-Landau) nach einem Streit seine eigene Mutter erstochen. Deshalb hat das Landgericht Landshut entschieden, dass der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Der Mann leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Das Urteil ist rechtskräftig.

Halluzinationen und religiöse Wahnvorstellungen

Vor Gericht hatte er die Tat gestanden und ausführlich über seine Psychose berichtet. Er litt unter anderem an Halluzinationen und religiösen Wahnvorstellungen. Die Krankheit habe sein ganzes Leben zerstört, so der Vater von zwei Kindern zum Ende der Verhandlung. Er wolle zurück zu seiner Familie.

Wie lange er jetzt in der Psychiatrie untergebracht wird, ließ die Kammer offen. Er sei auf einem guten Weg, so der Vorsitzende Richter zu dem 43-Jährigen. Er nehme unter anderem die Behandlung mit Medikamenten an. Aber der Weg sei noch nicht zu Ende.