Eigene Molkerei: Mit Käse und Joghurt in die Zukunft

"Das ist meditative Arbeit, das mache ich wirklich unglaublich gern", sagt Petra Raps. Mit Haarnetz am Kopf und hygienisch weißer Arbeitskluft steht sie mit ihren pinken Einmalhandschuhen hinter einem großen Edelstahl-Tisch und reibt fast schon liebevoll einen Käse nach dem nächsten mit Salz ein. "Dadurch wird er haltbar und bekommt auch Geschmack." Das ist einer von vielen Schritten die es braucht, bis der Käse verkauft und gegessen werden kann.

Schwankende Milchpreise zwingen zu Alternativen

Vor über 30 Jahren hat Petra Raps in den landwirtschaftlichen Betrieb in Würnsreuth eingeheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann Harald und dem jüngsten Sohn Julian bewirtschaftet sie den Hof im Landkreis Bayreuth. Sie haben aktuell 75 Milchkühe. Doch schwankende Milchpreise, steigende Dünger- und Futterpreise und auch die generelle Frage, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann, zwangen die Familie, Alternativen zu finden.

"Hätten wir noch einen Stall gebaut wäre das sehr kostenintensiv geworden. Da gehören ja auch Weideflächen und Futtermittel und die zusätzliche Arbeit dazu. Und man weiß nie, wie es mit der Landwirtschaft weitergehen wird, welche Ansagen von der Politik kommen", so der 25-jährige Julian Raps. Er ist nach seiner Ausbildung als Vollerwerbs-Landwirt in den Familienbetrieb eingestiegen. Die Idee: eine kleine Molkerei direkt auf dem Hof. "So können wir unsere eigene Milch einfach selbst verarbeiten."

Milch per Knopfdruck

Über eine Leitung kommt die Milch jetzt per Knopfdruck direkt aus dem Laufstall der Kühe in den großen Kessel der Molkerei. Dort verarbeitet Petra Raps rund 1.200 Liter Milch in der Woche. Der Rest geht an den Bayreuther Milchhof. Im Landkreis Bayreuth sind sie die Ersten, die ihre eigene kleine Hofkäserei haben. "Direkter geht nicht. Das ist einfach ein gutes Gefühl und macht mich zufrieden, vor allem, wenn es den Leuten auch schmeckt", so Petra Raps. Neben Käse und Quark fertigt Familie Raps auch Joghurt mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen an, die je nach Saison variieren können.

Handarbeit für Hofläden

Jeder Becher wird per Hand befüllt. Die fertigen Produkte landen aber nicht in Supermarktregalen, sondern direkt in einen kleinen Holzschuppen auf dem Hof. Dort stehen zwei Kühlschränke, gefüllt mit allem, was gerade fertig ist. Aber auch Dorf- und Hofläden im Umkreis werden beliefert. Die Familie hat sich mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut. "Das schätzen wir auch sehr. Klein, aber fein, das ist unsere Philosophie", so Petra Raps. Und mit diesem Modell der Direktvermarktung fühlt sich Familie Raps – zumindest vorerst – für die Zukunft gewappnet.