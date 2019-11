Urteil: 89-jähriger Münchner muss Wohnung nicht räumen

Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt: Ein 89-Jähriger sollte seine Wohnung in München-Neuperlach wegen Eigenbedarfs räumen. Der Mieterverein unterstützte den Senior bei der Klage der Vermieterin. Jetzt entschied das Münchner Amtsgericht, dass der Mann weiter in seiner Wohnung wohnen darf.

Eigenbedarf besteht tatsächlich

Zwar gibt es tatsächlich einen Eigenbedarf, wie das Amtsgericht München jetzt feststellte. Der Sohn der Vermieterin hat sich von der Mutter seines Kindes getrennt und bräuchte die Wohnung. Aber für den 89-jährigen Mieter würde die Räumung eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten. Der Mann wohnt seit 1975 in der Drei-Zimmer-Wohnung in Neuperlach – früher mit seiner Frau, seit deren Tod alleine.

Wohnungsräumung für 89-Jährigen "nicht zumutbar"

Der Mann sei im Viertel "stark verwurzelt“, so das Gericht. Seit der Kündigung leide er an Depressionen, und die würden sich durch einen Umzug wohl noch verstärken. Auch an Selbstmord hat der 89-Jährige demnach schon gedacht. So steht es in einem Gutachten, das ein Sachverständiger erstellt hat. Fazit: Die Räumung sei nicht zumutbar, das Mietverhältnis muss auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht.