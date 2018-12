Eifersucht: Passauer verletzt Nachtclubgäste mit Pfefferspray

Am Mittwoch kurz vor zwei Uhr morgens hat ein Mann in einem Nachtclub in der Passauer Innenstadt mit Pfefferspray um sich gesprüht. Acht Besucher wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern leicht verletzt. Sie klagten über Augenreizungen und Atemprobleme. Drei Betroffene wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Für mehr als 200 Nachtclubgäste Abend abrupt zu Ende

Der Nachtclub wurde daraufhin geräumt: Etwa 200 Menschen mussten das Lokal verlassen. Der 31-jährige Angreifer wurde festgenommen.

Motiv für Pfeffersprayattacke: Streit wegen Ex-Freundin

Als Grund der Attacke vermutet die Polizei einen Streit mit einem anderen Mann, dem neuen Partner seiner Ex-Freundin. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten