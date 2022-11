Eier werden teurer: Geflügelhalter rechnen mit steigenden Kosten

Geflügelhalter rechnen mit weiter steigenden Eierpreisen in Deutschland. Vor Weihnachten dürften nach Einschätzung der Erzeuger vor allem die preisgünstigen Eier aus Bodenhaltung teurer werden. "Bei den preiswerten Eiern wird es am ehesten knapp", sagte der Präsident des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke.

Vor allem preisgünstige Eier aus Bayern werden wohl teurer

Vor allem Bayern ist von der Preissteigerung betroffen. Jedes zweite bayerische Ei stammt aus Bodenhaltung, wie das Landesamt für Statistik für das Jahr 2021 mitteilte. Der Vorsitzende des bayerischen Geflügelwirtschaftsverbands, Robert Schmack, rechnet mit einem Preisanstieg zwischen 10 und 20 Prozent pro Ei. So könnte die günstigste Variante, die 10-er Packung Eier aus Bodenhaltung, von 1,99 Euro auf 2,19 Euro steigen, wie Schmack gegenüber BR24 mitteilte. "Preisvorhersagen sind immer schwierig", schränkt der bayerische Verbandsvorsitzende allerdings ein. "Wer weiß, wie es noch in der Ukraine weitergeht."

Denn: Gestiegene Futtermittelpreise und höhere Transportkosten sind ein Faktor, der sich auf den Ei-Preis auswirkt. "Der Futterpreis ist der größte Posten", so Schmack. Wegen der hohen Futtermittelkosten haben nach Branchenangaben auch viele Betriebe ihren Tierbestand reduziert.

Weniger Hühner in Bodenhaltung wegen Geflügelpest

Neben den gestiegenen Futtermitteln gibt es noch weitere Faktoren, die derzeit die Eierpreise verteuern: Die anhaltende Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, sorgt für einen insgesamt geringeren Legehennenbestand in Europa.

Wegen der Geflügelpest könnten auch Länder wie die Niederlande nicht mehr genügend Bodenhaltungseier liefern, sagt Verbandspräsident Ripke. Der Selbstversorgungsgrad bei Schaleneiern liegt Ripke zufolge in Deutschland bei knapp über 70 Prozent. Der Rest werde importiert und stamme zu 70 Prozent aus den Niederlanden.

Weltweite Nachfrage nach Eiern stark gestiegen

Zusätzlich treffe die geringere Zahl an Legehennen auf eine derzeit starke weltweite Nachfrage nach Eiern, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Ei, Henner Schönecke: "Es ist so, dass derzeit die Amerikaner in Europa Eier kaufen, weil sie selber nicht genügend haben." In weiten Teilen der USA grassiert derzeit die Vogelgrippe. In den USA standen die Eierpreise im letzten Monat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg an der Spitze der Lebensmittelinflation.

Die gestiegene Nachfrage bei gleichzeitig sinkendem Angebot könne dazu führen, dass im Lebensmitteleinzelhandel bestimmte Eier im Sortiment fehlen. Situationen wie in Großbritannien, wo Discounter teils den Kauf auf ein bis zwei Packungen pro Kunde begrenzt hätten, seien in Deutschland aber nicht zu erwarten, sagt Schönecke vom Bundesverband Ei.

Wegen der Geflügelpest und der damit verbundenen Stallpflicht für Legehennen in den betroffenen Regionen sei damit zu rechnen, dass im neuen Jahr auch Eier aus Freilandhaltung knapper werden.

Verbot von Kükentöten verteuert Eier ebenfalls

Ein weiterer Faktor, der sich speziell in Deutschland noch auf die Verteuerung der Eier auswirkt: Der seit Beginn des Jahres vollzogene Ausstieg aus dem Kükentöten. "Der Junghennenpreis hat sich verdoppelt", sagt Verbandspräsident Ripke.

Seit Jahresbeginn ist Schluss mit der Praxis, dass männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen getötet werden. Bis dahin war es nicht unüblich, die männlichen Geschwister der Legehennen nach dem Schlüpfen zu töten. Sie zu mästen galt als wirtschaftlich unrentabel, weil sie als Legerassen weniger und langsamer Fleisch ansetzen als die als Masthähnchen genutzten Rassen.

Umgekehrt kostet das von der Bundesregierung beschlossene Verbot des Kükentötens die Betriebe nun mehr Geld. Wegen des Verzichts auf das Kükentöten sind die Eierpreise laut Verbandspräsident Ripke bereits im vergangenen Jahr um zwei Cent pro Ei gestiegen.