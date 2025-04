Eier kaufen und Gutes tun - das soziale Ei

Die erste Woche der Osterferien läuft und wir bereiten uns auf die Festtage vor. Morgen ist ja schon Gründonnerstag. Viele Familien sind im Urlaub – machen Ausflüge – ob zum Wandern oder einfach zum Einkaufen. Eier stehen meist ganz oben auf der Einkaufsliste. Und dabei kann man noch was Gutes tun – nämlich in Ursberg. Da gibt’s ein Projekt – Das soziale Ei – heißt es. Und da unterstützt man Menschen mit Behinderung: Eine Eierfärberei arbeitet da mit dem Dominikus-Ringeisenwerk zusammen

Eierfärberei zieht tausende Besucher an

Hochbetrieb in der Eierfärberei Beham in Ursberg im Landkreis Günzburg. Auf Bändern fahren tausende Eier durch die Produktionshalle. Werden gekocht. Gefärbt – sechs verschiedene Farben hat die Eierfärberei traditionell. Und schließlich verpackt. Mittendrin steht Geschäftsführer Markus Rothermel. Der Sportwissenschaftler hat eigentich eine Sportschule in München, betreibt aber gemeinsam mit seiner Familie die Eierfärberei Beham. In dritter Generation., Seit 70 Jahren laufen hier bunte Ostereier vom Band. Jetzt in der Karwoche ist Rush-Hour, sagt Rothermel. "Die letzten Wochen sind immer sehr turbulent. Aber es ist richtig schön. Das ist letztendlich unser Weihnachten."

Soziales Projekt zu Ostern

Und jetzt kurz vor dem Osterwochenende kommen täglich Tausende und schauen sich die Produktion an. Von A bis Z – kann man von verschiedenen Plattformen alles sehen. Eine Idee von Rothermel und seinem Team. Genau wie die Zusammenarbeit mit dem Dominikus Ringeisenwerk. Neu in diesem Jahr ist das Projekt: Das soziale Ei. Kurzgesagt: Die Eierfärberei sortiert einen Teil der Produktion in eine spezielle Verpackung, beklebt in den Werkstätten des Dominikus-Ringeisenwerks. Fünf Euro kostet eine Schachtel in der Klostergärtnerei oder im Ursberg Laden. Der Gewinn kommt unter anderem einem Sportprojekt zugute. 24 Sportler mit Betreuungsbedarf wollen im Juli nach Erlangen fahren. Dort finden die bayerischen Special Olympics statt. Sportler Manfred Siegel freuts: "Diese Aktion mit den Ostereiern hilft uns bestimmt wirklich sehr". Für uns ist das eine Tolle Sache.