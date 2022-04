Ei-mal um die Welt - was Food-Waste mit Hunger zu tun hat

Es war eine Woche nach Ostern 2021, im zweiten Pandemiejahr, noch mitten in Lockdown 3, als Georg, der seinen richtigen Namen nicht öffentlich sagen will, Ei Nummer 1 – NL – 4395501 im Müll eines Münchner Supermarkts findet. Etwa 50 Eier nahm er damals mit, schätzt er, ein Bruchteil dessen, was sich noch in der Tonne fand: Stapelweise Kartons mit unbeschädigten Eiern seien damals im Müll gewesen, sagt er. "1.000 Eier könnt ich mir schon vorstellen, dass dort waren."

Gut 1.000 Kilometer durch Europa - um dann im Müll zu landen

Eben eine ganze Tonne voller Eier, gefunden am 12. April 2021, drei Tage vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein Ei, das vom Legeort in den Niederlanden bis zum Wegwerfort in München, gut 1.000 Kilometer durch Europa gefahren ist, wird so zum Symbol des Hungers in der Welt.

Die zuständige Aldi-Filiale ist nicht direkt zu erreichen. Von der Pressestelle des Aldi-Süd-Konzerns heißt es schriftlich auf Anfrage, man könne nicht konkret auf den beschriebenen Fall eingehen, der fast ein Jahr zurückliege. "Wir können Ihnen jedoch versichern, dass die Entsorgung noch verzehrfähiger Lebensmittel selbstverständlich unseren Grundsätzen widerspricht und nicht zum Alltag in unseren Filialen gehört." Man setze sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung und Food Waste ein.

Das Ei ist EU-rechtlich korrekt im Müll

Was Aldi nicht sagt: Dieses Ei ist rechtlich gesehen korrekt im Müll gelandet. Schuld ist eine EU-Richtlinie. Die nämlich sieht vor, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Eiern auf höchstens 28 Tage nach dem Legedatum festzusetzen ist. Eine weitere EU-Verordnung macht außerdem Vorschriften zum Verkaufsende – der zufolge müssen Eier 21 Tage nach dem Legen an den Verbraucher abgegeben werden – also bereits eine Woche vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Das hält auch Henner Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbands Ei e.V. und selbst Legehennenbetreiber für übertrieben. Ursprünglich ging es in den 1970er Jahren darum, Salmonellenvergiftungen zu bekämpfen. Das sei aber heute – dank strenger Kontrollen – kein Problem mehr. "Das ist meiner Meinung nach Quatsch, dass wir diese sieben Tage vor Mindesthaltbarkeitsdatum immer noch haben, weil die Eier einfach besser geworden sind. Wir haben heute weniger Keimbelastung."

Ostereier haben eine lange Tradition

Außerdem würde sich ein Ei - hart gekocht - über Wochen halten. Die christliche Tradition des Ostereis kommt schließlich nicht von ungefähr. Zwar galt das Ei schon in vorchristlicher Zeit als Symbol der Fruchtbarkeit.

Dass ausgerechnet zu Ostern eine ganze Menge an hart gekochten und gefärbten Eiern verschenkt und gegessen wird, geht zurück aufs Mittelalter. Damals verbot die Kirche den Gläubigen, in der Fastenzeit Fleisch oder Eier zu essen. Die Eier wurden gekocht, um sie haltbar zu machen und nach sieben Wochen zu Ostern zu servieren.

Zum Artikel: Das hat das Ei mit Ostern zu tun

Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll

Und trotzdem kommt es vor, dass Essen wie Ei Nummer 1 – NL – 4395501 im Müll landet. Zwölf Millionen Tonnen sind es jedes Jahr, so eine Studie des Thünen-Instituts. Bereits 2019 hat das Bundeslandwirtschaftsministerium Food Waste den Kampf angesagt. Weltweit hungern mehr als 800 Millionen Menschen, mehr als doppelt so viele sind fehl- bzw. mangelernährt, wie in der "Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung" zu lesen ist.

Die Herstellung von Lebensmitteln beanspruche wertvolle Ressourcen wie Boden, Wasser, Energie und Treibstoff und sei mit Emissionen von Treibhausgasen verbunden. "Daher sollten Lebensmittel nicht unnötig verloren gehen oder verschwendet werden."

Ei - Huhn - Sojaschrot - Landraub

Denn die Henne, die Ei 1 – NL – 4395501 in einem Freilandbetrieb in Lelystad bei Amsterdam gelegt hat, muss fressen und dieses Futter wiederum steht sehr wahrscheinlich in Zusammenhang mit Entwaldung und Landraub in ärmeren Ländern. Der zuständige Legehennenbetrieb hat ein Interview mit dem BR abgelehnt.

Insgesamt aber werden rund 1,8 Millionen Tonnen Sojaschrot in den Niederlanden für die Herstellung von Tierfutter importiert, sagt Henk Flipsen. Er ist Direktor der Dutch Association for the Animal Feed Industry - kurz Nevedi, also dem Verband der Futtermittelhersteller in den Niederlanden. Proteinreiches Soja komme vor allem aus Südamerika. Zwar entspreche 1,8 Millionen Tonnen Sojaschrot Henk Flipsen zufolge weniger als einem halben Prozent der Weltproduktion. Die Dimension zeigt aber, wie groß der weltweite Hunger nach Soja ist.

Ein Futtermittel, das die Lebensgrundlage von Menschen zerstört

Mit immensen Folgen. So sieht die Deutsche Umwelthilfe im Soja-Anbau einen der größten Treiber für die Waldzerstörung in Südamerika. Und die Umweltorganisation WWF hat ausgerechnet, dass seit 2001 weltweit über acht Millionen Hektar natürlicher Vegetation für den Sojaanbau vernichtet wurden.

Auch Regine Kretschmer vom kirchlichen Hilfswerk Misereor beobachtet seit 2000 einen gewaltigen Soja-Boom in Südamerika. Regenwald werde abgeholzt, die Viehzucht müsse ausweichen und der Druck auf Indigene wachse.

Was also tun? Auf politischer Ebene versucht man das Problem seit einiger Zeit gesetzlich anzugehen. Im Herbst 2021 hat die Europäische Kommission eine Richtlinie zum Stopp von europäisch verantworteter globaler Entwaldung und Naturzerstörung auf den Weg gebracht. Die SPD-Politikerin und Europaparlamentarierin Delara Burkhardt war als Berichterstatterin daran beteiligt.

Schätzungsweise 16 bis 20 Prozent der Rohstoffe stünden besonders oft in Zusammenhang mit Entwaldung, dazu würden Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee gehören. "Also sind wir mit unserem Konsumieren von diesen Rohstoffen in Europa weltweit Spitzenreiter, was die Zerstörung von Wälder angeht." Ob ein Gesetz reicht, ist fraglich. Denn Fakt ist, der weltweite Hunger nach Soja für Futtermittel ist groß. Und selbst wenn das Roden neuer Flächen aufhört, muss die Bevölkerung in Brasilien oder Paraguay weiter mit den Folgen dieser Bewirtschaftung leben.

Agrarökonom: Politik muss gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen

Der Göttinger Agrarökonom Achim Spiller sagt, in Deutschland werde zu viel Verantwortung auf die einzelnen Verbraucher und Verbraucherinnen geschoben. "Gerade in Deutschland, wenn wir das im internationalen Vergleich betrachten, setzen wir besonders viel auf diese individuelle Verantwortung des Verbrauchers, der Verbraucherin, die die Welt retten sollen. Das haben wir in Deutschland gesehen in den letzten Jahren, das funktioniert nicht."

Er sieht deshalb die Politik in der Pflicht, etwas gegen Food Waste zu unternehmen – und so einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung hierzulande und den Hunger in der Welt zu unternehmen. Konkret schlägt er vor, die Mehrwertsteuer von 7 Prozent bei tierischen Produkten auf die üblichen 19 Prozent anzuheben.

Höhere Preise, containern legalisieren?

Vor ein paar Monaten - zwischen Weihnachtsbraten und Silvester-Fondue - wagte der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Vorstoß: Höhere Preise für Fleisch und tierische Produkte, Containern legalisieren - wie es etwa auch der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt fordert.

Der Sturm der Entrüstung war groß, Özdemirs Pressesprecher erklärte am 27. Dezember 2021: "Ich will ganz klar sagen, es geht nicht darum, staatlich den Kilopreis von Fleisch oder vielleicht den Preis von einem Bund Möhren festzulegen. Der Minister hat betont, es geht um Wertschätzung, und darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir in Deutschland eine Landwirtschaft haben, die sicheres und gutes Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern sicherstellt, für gesundes Essen für alle sorgt und für mehr Tierwohl, Umwelt und Klimaschutz steht. Der Minister hat aber auch gesagt, Lebensmittel dürfen kein Luxusgut werden."

Bayern kann Eierbedarf nicht decken

Inzwischen sind die Preise für Lebensmittel stark gestiegen. Im Vergleich zu früheren Jahren stammte 2021 nahezu ein Fünftel der 1,1 Milliarden in Bayern gelegten Eier aus Biohaltung, fast doppelt so viele wie fünf Jahre zuvor. Doch seinen Bedarf an Eiern kann Bayern nicht selbst decken - so der Verbandssprecher Schönecke.

Damit sich ein Legehennenbetrieb rechne, brauche es Ställe mit 15.000 bis 30.000 Tieren. Und dafür eine Baugenehmigung zu bekommen sei in Deutschland nicht so einfach. Dass Eier so wie 1 – NL – 4395501 aus den Niederlanden nach Bayern kommen, wird also auch weiterhin der Fall sein. Dass sie im Müll landen - da sind sich alle Befragten einig - sollte nicht vorkommen.