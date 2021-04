Eier für die bedrohte Seeforelle im Ammersee

Die Ammerseefischer wollen den Bestand der gefährdeten Seeforelle mit einem besonderen Artenhilfsprogramm stärken. Dazu hat die Fischereigenossenschaft Ammersee zusammen mit der Fischereifachberatung des Bezirks Oberbayern mehr als 10.000 befruchtete Eier der Fische in einem Zufluss des Ammersees ausgesetzt, dem Uttinger Mühlbach.

Fische brauchen Kies zur Fortpflanzung

Oberhalb Uttings ist dieser weitgehend naturbelassen. Verschlängelt, mit ruhigen Bereichen und kiesigem Grund bietet er dem Seeforellen-Nachwuchs optimale Bedingungen zum Aufwachsen, sagt der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Ammersee, Bernhard Ernst: "Der Uttinger Mühlbach ist im Unterlauf ähnlich verbaut, wie viele andere Bäche. Aber hier oben ist er wirklich noch annähernd ursprünglich, so wie man sich so einen Bach vorstellt, mit weiten Mäandern, die den Platz haben, sich mit Erosion den Kies zu holen, den die Seeforellen für die Fortpflanzung brauchen."

Fische wandern aus dem Bach in den See

In einigen Tagen schlüpfen voraussichtlich die ersten kleinen Fische aus den Eiern im Bach. Dort wachsen sie innerhalb von etwa zwei Jahren bis zu einer Größe von etwa 15 Zentimetern heran und wandern dann in den Ammersee ab. Wenn alles klappt, kehren sie in rund fünf Jahren als ausgewachsene Seeforellen zum Laichen in den Bach zurück. Bis dorthin, wo sie selbst aus dem Ei geschlüpft sind, werden sie es vermutlich nicht schaffen.

Durchgängige Gewässer als Schlüssel für eigenständige Fortpfanzung

Leonhard Egg, stellvertretender Fischereifachberater des Bezirks Oberbayern, erklärt das Problem der anspruchsvollen Fische: "Im Laichgebiet hier im Bach braucht die Seeforelle kalte Temperaturen, viel Sauerstoff im Wasser und lockeres Kies-Sediment. Auch im See braucht sie kaltes Wasser, deshalb kommt sie in unseren oberbayerischen Seen vor. Genau so entscheidend ist aber auch die Verbindung zwischen beiden Lebensräumen, damit der Lebenszyklus funktioniert."

Renaturierungsmaßnahmen laufen schleppend

Dazu müssten die Fische laut Egg die Zuflüsse der Seen frei durchwandern können, etwa über geeignete Fisch-Aufstiegshilfen, wo bereits ein Wehr oder ein Wasserkraftwerk besteht. Und am Uttinger Mühlbach gibt es gleich mehrere Hindernisse, die von den Fischen zwar stromabwärts über kleine Wasserfälle überwindbar sind - stromaufwärts aber nicht. Die Fischer hoffen nun, dass die Forellen auch weiter unterhalb Plätze zur Eiablage finden. Renaturierungsmaßnahmen, um die Gewässer auch stromaufwärts wieder passierbar zu machen, kommen nur schleppend voran.

Eingesetzte Seeforellen sollen heimisch werden

Die Fischereifachberatung betreut die sogenannten Homing-Projekte für die Seeforelle, wie sie neben dem Ammersee in Oberbayern auch zum Beispiel am Königssee und am Tegernsee teils erfolgreich durchgeführt werden. Homing meint, die eingesetzten Seeforellen beziehungsweise ihre Eier sollen im zusammenhängenden System aus Bach und See heimisch werden und sich dort wieder vermehrt selbständig fortpflanzen.

Gefangene Seeforellen dürfen derzeit wieder schwimmen

In den letzten Jahrzehnten wurden die Fänge der bis zu 30 Kilo schweren und über einen Meter langen Großforelle immer weniger. Im letzten Jahr etwa zappelten gerade einmal fünf kleinere Exemplare in den Netzen von Ammerseefischer Bernhard Ernst. Bis es wieder deutlich mehr werden, lässt er sie alle wieder schwimmen.