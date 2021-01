Eichstätt: Landkreis mit den meisten Familien in Deutschland

In Eichstätt leben die meisten Familien. Der Landkreis führt die bundesweite Statistik an. Das geht aus einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung zur Bevölkerungsstruktur in Nürnberg hervor.

40,9 Prozent der Haushalte sind Familien, so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Das liege zu nächst an der ländlichen Struktur, aber der Landkreis sei trotzdem zentral in Bayern und die großen Städte im Freistatt seien gut erreichbar, sagt Manfred Schmidmeier, Pressesprecher im Landratsamt .

Günstiges Bauland und Immobilien

Zudem sei die wirtschaftliche Situation sehr gut, schließlich führe Eichstätt auch jährlich die Statistik mit der niedrigsten Arbeitslosenquote an. Viele nehmen ein gutes Einkommen aus den Speckgürteln der größeren Städte mit, leben aber im Landkreis Eichstätt. Bauland oder Immobilien sind vergleichsweise günstig. Und für Familien interessant: „Wir haben auch ein sehr gutes Bildungsangebot an den Schulen bis hin zur Katholischen Universität“, meint Schmidmeier.

Naherholung vor der Haustür

Auch beim Thema Sicherheit punktet der Landkreis: Er gehört zu den sichersten in Bayern. Aber nicht nur das: „Wir liegen im Naturpark Altmühltal und haben somit das Naherholungsgebiet quasi vor der Haustür“, sagt Schmidmeier.

Die wenigsten Familien leben übrigens mit 18,1 Prozent in Würzburg in Unterfranken.