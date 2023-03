Eichpflicht für Milchtankstellen: Direktvermarkter bedroht?

Milchtankstellen boomen in Bayern. Gab es 2016 noch 111 Stück, zählte die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft im letzten Jahr bereits 243 Milchtankstellen - also mehr als doppelt so viele wie vor sechs Jahren. Gerade für viele Milchviehbetriebe sind sie eine wichtige Einnahmequelle. Vor allem in Stadtnähe können Landwirte mit Milchtankstellen stattliche Umsätze erzielen.

Vorzeige-Milchtankstelle in Aubing

Das motiverte auch Georg Koch in Aubing. Zusammen mit seiner Frau Steffi betreibt er den letzten Milchviehbetrieb im Münchner Stadtgebiet. Während in den letzten Jahren immer mehr Milchviehbetriebe in der Region aufgaben, gingen die Kochs bewusst in die Offensive. 2015 investierten sie über 1,5 Millionen Euro in einen neuen Kuhstall nach modernsten Standards - inklusive Hofladen und eben einer Milchtankstelle.

"Die Kunden, die Milch holen, kaufen auch im Hofladen ein. Es läuft auch sehr gut", sagt Georg Koch. Die Milchtankstelle ist direkt mit dem Frischmilch-Kühltank verbunden und bildet ein geschlossenes Kühl- und Reinigungssystem. Hygienischer geht es kaum. Die Behörden lobten die Milchtankstelle der Kochs bei der Inbetriebnahme als Vorzeigemodell. Doch jetzt wird sie zu einem Problem für den Landwirt.