Eichhörnchen wehrt sich bei "Festnahme" und verletzt Polizisten

Eichhörnchen, Ostern, Festnahme, Polizei, Auto, Tiefgarage... In den sogenannten Reizwortgeschichten müssen Grundschüler aus vorgegebenen Worten eine Geschichte schreiben. Nur manche Geschichten kann man sich gar nicht ausdenken, die kann nur das wahre Leben schreiben. Wie diese Geschichte der Münchner Polizei:

Mann sieht anstatt des Osterhasen am Ostersonntag ein Eichkatzl in einem Auto

Ein Anwohner hatte am Ostersonntag die Polizei gerufen, weil er in einem Van in einer Tiefgarage in München-Laim ein Eichhörnchen bemerkt hatte. Die Streife versuchte zunächst vergeblich, den Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Als dies nicht gelang, entschlossen sich die Beamten, die Tür des Renault Espace zu öffnen.

Beamte öffnen das Auto - Eichhörnchen wehrt sich und kratzt Polizisten ins Gesicht

Es gelang ihnen, ohne einen Schaden anzurichten, wie die Polizei ausdrücklich betont. Eigentlich sollte das Tier in eine Decke gewickelt und dann aus dem Auto geholt werden, doch das Eichhörnchen wehrte sich heftig gegen diese "Festnahme" und kratzte einen Uniformierten im Gesicht.

Neuer Plan: Auto wird aus Tiefgarage abgeschleppt

Daraufhin zog sich der verletzte Polizeibeamte zurück und ersann mit seinem Kollegen einen neuen Befreiungsplan: Der Van wurde mitsamt seinem widerspenstigen Insassen aus der Tiefgarage abgeschleppt und zu einem nahegelegenen Grünstreifen transportiert.

Eichkatzl flüchtet auf Baum - doch wie kam es in das Auto?

Dort öffnete die Streife erneut die Tür, das Eichhörnchen sprang freiwillig raus und kletterte auf einen Baum. Pflichtbewußt brachten die Beamten das Auto wieder in die Tiefgarage auf seinen Platz zurück und sperrten ab. Der 31-jährige Renault-Besitzer erfuhr von der ganzen Aktion erst im nachhinein, eine Erklärung, wie das Tier in das Fahrzeug gekommen war, hatte er laut Polizei aber nicht.