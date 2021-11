Eichhörnchen- statt Bienenfutter: Kaugummiautoamten im Wandel

Dass Kaugummiautomaten umfunktioniert werden, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Seit wenigen Monaten kann man sich beispielsweise auch in Bamberg Bienenfutter aus dem Automaten ziehen. Thomas Preisinger aus Selb sah sich gezwungen, die Idee weiterzuspinnen – denn mit was soll er die Automaten im Winter befüllen?

Selb: Automaten sollen Nostalgie-Gefühl wecken

"Jeder mag Eichhörnchen", lautet Preisingers indirekte Antwort auf die Frage. In Selb gibt es jetzt für 20 Cent und eine Umdrehung am schwarzen Rad alles an Nüssen und Kernen, was das pelzige Nagerherz in der kalten Jahreszeit begehrt. Geschäftlich ist das bestenfalls eine Null-Rechnung. Thomas Preisinger geht es aber auch eher darum, vorbeilaufenden Menschen auch im Winter eine Freude zu machen.

"Es gibt viele Erwachsene, die den alten Kaugummiautomaten noch von früher kennen und großen Spaß daran haben, hier ihre 50 Cent oder ihre 20 Cent beim Eichhörnchenfutter einzustecken und am Rad zu drehen."

Wer also schon lange mal wieder am Rad drehen und dabei auch noch den Eichhörnchen was Gutes tun wollte, ist in Selb am "Bien-O-Mat" – der jetzt im Winter eher ein "Eich-O-Mat" ist – genau richtig.