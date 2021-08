Eichendorf: Schwammerl gesucht, Schädelreste gefunden

Ein Pilzsammler hat am Dienstag in einem Waldstück bei Pitzling nahe Eichendorf im Landkreis Dingolfing-Landau die Überreste eines menschlichen Schädels gefunden. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Finder nahm Schädel mit nach Hause

Zunächst habe der Finder die Überreste mit nach Hause genommen und am Tag darauf die Landauer Polizei verständigt. Der Kreisarchäologe untersuchte den Fund, konnte aber keine verlässlichen Aussagen zum Alter der Knochen machen. In der Umgebung der Stelle, an der die Schädelteile lagen, befinden sich laut einem Polizeisprecher auch archäologische Fundorte.

Zusammen mit der Kripo Landshut seien weitere Analysen zur Bestimmung des Alters beauftragt worden. Ein Kriminalfall kann dem Sprecher zufolge nicht absolut ausgeschlossen werden, bisher gebe es aber auch keinerlei Hinweise darauf. Die vorsichtige Tendenz gehe eher in die andere Richtung.