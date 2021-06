Ehrung für Polizei: Hilfe nach lebensgefährlichen Messerstichen

Beamte der Bereitschaftspolizei wurden jetzt für ihren vorbildlichen Einsatz geehrt. Am 16. April war es in der Deutschen Straße in Aschaffenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf ein 23-Jähriger mit einem Messer auf seinen ein Jahr älteren Kontrahenten eingestochen hatte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen hatte sich das Opfer mit einem Begleiter in ein Fahrzeug gerettet und war vom Ort des Geschehens geflüchtet. Der Tatverdächtige war ihm mit seinem Pkw gefolgt.

Schwerverletzter nach Messerstecherei

In der Deschstraße traf der Flüchtende auf ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Der 24-jährige Schwerstverletzte stoppte seinen Wagen und machte mit letzten Kräften auf seine Notsituation aufmerksam. Beamte des Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei, die an diesem Abend für das Demonstrationsgeschehen in Aschaffenburg eingesetzt waren, erkannten sofort die Notwendigkeit schnell zu handeln. Sie halfen dem Mann aus dem Fahrzeug, legten ihn auf den Boden und begannen, die schwersten Schnitt- und Stichverletzungen am gesamten Körper zu versorgen.

Polizisten leisteten Erste Hilfe

Mit Tourniquets, einem aus dem Militär stammenden Abbindesystem, und medizinischen Bandagen stoppten die Polizisten die akuten lebensgefährlichen Blutungen. Währenddessen alarmierten andere Kollegen den Rettungsdienst und Notarzt. Mitarbeiter des Rettungsdienstes und ein Notarzt übernahmen die weitere Versorgung des 24-Jährigen, der letztlich einige Liter Blut verloren hatte. Nach erfolgter Stabilisierung des inzwischen bewusstlosen Patienten wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht und nach einer längeren Notoperation auf die Intensivstation verlegt.

Leben des Schwerverletzten gerettet

Wäre es den Polizisten nicht sofort gelungen die Blutungen zu stoppen, wäre der Verletzte – aus Sicht der behandelnden Ärzte - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor Ort verstorben, so die Polizei. "Die Einsatzbewältigung war in allen Belangen vorbildlich. Sie zeigt die hohe Professionalität unserer Einsatzkräfte", so Polizeivizepräsident Martin Wilhelm. Zwischenzeitlich geht es dem 24-Jährigen nach Kenntnis der Polizei den Umständen entsprechend relativ gut. „Die Beschulung zur Versorgung lebensbedrohlicher Blutungen und die Tatsache, dass wir unsere Einsatzkräfte mit einem Tourniquet ausgestattet haben, hat bereits mehreren Menschen in Unterfranken das Leben gerettet", sagt Michael Libionka, Leiter der Aus- und Fortbildung beim Polizeipäsidium Unterfranken.

Tatverdächtiger festgenommen

Der Tatverdächtige wurde von weiteren USK-Beamten vor Ort in der Deschstraße angehalten und vorläufig festgenommen. Noch am Abend hatte die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erließ. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.