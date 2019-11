08.11.2019, 15:51 Uhr

Ehrlicher Finder gibt 26.000 Euro zurück

Bei dieser Summe würden sicher viele Menschen ins Grübeln geraten. In Eschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) hat ein 32-Jähriger 26.000 Euro in bar gefunden. Das gesamte Geld hat er abgegeben. Die Polizei konnte den Finder ermitteln.