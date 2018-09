Ehrgeiziges Versprechen: Pflegeplatz garantiert in fünf Jahren

Erklärtes Ziel von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist es, Bayern zum "Pflegeland Nummer Eins" zu machen. Neben dem Landespflegegeld soll nun als nächster Schritt zusammen mit den Kommunen ein Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz entwickelt werden. In fünf Jahren soll es soweit sein, wie Söder nach der Kabinettssitzung in München ankündigte. Wer ins Heim will oder muss, soll ab Pflegegrad 2 einen Platz einklagen können.

Die CSU-Regierung kündigte dazu an, die Ausbildung und Anwerbung von Fachpersonal zu verstärken. Konkrete Maßnahmen blieben offen, das Gesetz soll auch erst nach der Landtagswahl auf den Weg gebracht werden. Fest steht allerdings, dass rasch etwas getan werden muss.

350.000 Pflegebedürftige schon jetzt

Rund 350.000 Menschen sind im Freistaat pflegebedürftig und es werden immer mehr. Jedes Jahr steigt die Zahl allein der an Demenz neu erkranken Menschen um rund 5.000. Im Jahr 2030 werden es voraussichtlich 300.000 Menschen mit Demenz sein.

Personallücke von 62.000 Pflegekräften

Zugleich nimmt die Zahl derjenigen ab, die in der Pflege arbeiten. Nach Angaben des Bundessozialministerium gibt es in Bayern für 100 offene Stellen in der Altenpflege gerade einmal 14 mögliche Bewerber. Im Jahr 2030 könnte laut Prognose der Bertelsmann-Stiftung eine Versorgungslücke von rund 14.000 Vollzeitkräften in der ambulanten Pflege und 48.000 in der stationären Pflege klaffen.

Grüne: In fünf Jahren nicht zu stemmen

Ulrich Leiner, Gesundheitsexperte der Landtagsgrünen, kann sich "beim derzeitigen Pflegekräftemangel nicht vorstellen, dass das in fünf Jahren stemmbar ist." Wie sollen denn die Kommunen diese Pflegeplatzgarantie managen, fragt er und fürchtet, die Staatsregierung wolle da nur den "Schwarzen Peter weiterschieben."

Und auch Gesundheitsministerin Melanie Huml spricht von "einem dicken Brett" – schließlich müsse man erst mit den kommunalen Spitzenverbänden sprechen. Diese sind für die Schaffung einer ausreichenden Anzahl an Pflegeplätzen zuständig. Was die Garantie den Freistaat am Ende kosten werde, sei noch unklar.