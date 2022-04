"Ehrensache. Ehrenamt" – Ausstellung im Landratsamt Fürth

Die neue Ausstellung "Ehrensache. Ehrenamt – Freiwilliges Engagement im Landkreis Fürth" im Landratsamt in Zirndorf ist am Morgen unter anderem von Landrat Matthias Dießl (CSU) eröffnet worden. Ohne engagierte Bürgerinnen und Bürger – unter anderem in circa 800 Vereinen tätig – sei vieles gar nicht möglich, heißt es in Bezug auf die vielen ehrenamtlichen Helfer im Landkreis.

Dank an Ehrenamtliche und Lust auf Ehrenamt wecken

Mit der Präsentation will der Landkreis Fürth ihre Arbeit würdigen, denn "mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und Eigeninitiative tragen die Ehrenamtlichen zum Fortschritt und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei", heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig sollen die Beispiele auch Lust darauf machen, sich selbst in der für einen persönlich passenden Form ehrenamtlich zu engagieren. Dazu werden zahlreiche Beispiele des Ehrenamts aus den 14 Landkreisgemeinden gezeigt.

Wanderausstellung für Vereine und online abrufbar

Die Ausstellung wurde als Wander- und als Online-Ausstellung konzipiert und ist bis zum 29. April im Foyer des Landratsamts im Pindelpark 2 in Zirndorf zu sehen. Im Anschluss kann sie von Vereinen und Initiativen kostenlos ausgeliehen werden. Online ist die Ausstellung "Ehrensache. Ehrenamt. – Freiwilliges Engagement im Landkreis Fürth" unter diesem Link abrufbar.