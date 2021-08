Ehrenmedaille und Geschenke für neunjährige Lebensretterin

Am vergangenen Sonntag hatte die neunjährige Johanna zwei Männern an einem Baggersee bei Hamlar das Leben gerettet: Am gut besuchten See hatte die aufmerksame Schülerin als Einzige gesehen, dass die beiden still und leise zu ertrinken drohten. Johanna, die selbst bei der Wasserwacht Bäumenheim aktiv ist, alarmierte umgehend die Rettungsschwimmer, die gerade noch rechtzeitig die Männer aus dem trüben Wasser zogen.

Ehrenurkunde, Medaille und Gutscheine für Lebensretterin

Nun haben sich die Gemeinde Asbach-Bäumenheim, die Wasserwacht und auch die beiden Geretteten bei der jungen Lebensretterin bedankt. Der Zweite Bürgermeister Andreas Mayer überreichte ihr im Rathaus in Asbach-Bäumenheim eine Ehrenurkunde und eine Medaille für besondere Verdienste. "Wie du in diesem Moment reagiert hast, davon kann sich so mancher Erwachsene eine Scheibe abschneiden", sagte Mayer. Zusätzlich zu den Ehrenzeichen gab es noch einen Gutschein für eine Eisdiele sowie eine Zehner-Karte für freien Eintritt ins heimische Hallenbad.

Jahreskarte für das Legoland

Auch die beiden Geretteten, die als Saisonarbeiter bei einer Firma in Hamlar beschäftigt sind, waren ins Rathaus gekommen, um ihrer Retterin ein großes Dankeschön auszusprechen. Der Geschäftsführer der Firma überreichte Johanna eine Jahreskarte für sie und ihre ganze Familie für das Legoland in Günzburg.

Wasserwacht stolz auf neunjähriges Mitglied

Auch die Kreiswasserwacht Nordschwaben und der BRK Kreisverband Nordschwaben bedankten sich nochmal offiziell bei ihrem jungen Mitglied. Michael Haller von der Wasserwacht betonte, dass gerade das Erkennen von Gefahrensituationen und die richtige Reaktion auch schon bei den Jüngsten ausgebildet werde. Trotzdem sei eine solch vorbildliche Reaktion gewiss nicht selbstverständlich.

"Stilles Ertrinken" nur schwer zu erkennen

Der Vorfall hatte sich direkt neben dem rettenden Steg ereignet, die beiden Männer konnten nicht um Hilfe rufen, da sie mit mit dem Überlebenskampf beschäftigt waren, sagt die Wasserwacht. Das "Stille Ertrinken" sei von außen sehr schwer zu erkennen.