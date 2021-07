03.07.2021, 11:56 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Alt-Bundespräsident Gauck: Ehrenamt macht das Land schöner

In Bayern engagiert sich fast jeder Zweite ehrenamtlich – zum Beispiel im Rettungsdienst, in der Kirche oder im Sportverein. Beim Ehrenamtskongress in Nürnberg wurde über Herausforderungen gesprochen. Zu Gast war Alt-Bundespräsident Joachim Gauck.