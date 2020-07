Ehrenamtskarte nun auch in Erlangen

Die Stadt Erlangen führt ab dem 1. Oktober die Bayerische Ehrenamtskarte ein. Sie soll eine Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement der Bürger sein. Mit der Karte stehen dem Inhaber landesweit Vergünstigungen in vielen Firmen, Geschäften oder Einrichtungen zur Verfügung.

Viele Einrichtungen machen bei der Ehrenamtskarte mit

So gewährt die Ehrenamtskarte beispielsweise den freien Eintritt in Einrichtungen der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Viele Staatliche Museen und Kunstsammlungen, aber auch die Landesausstellungen haben sich ebenfalls angeschlossen und bieten ermäßigten Eintritt. Die Bayerische Ehrenamtskarte soll ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für besonderes bürgerschaftliches Engagement sein. Insgesamt gibt es derzeit 4.000 Akzeptanzpartner in ganz Bayern.

Die Ehrenamtskarte ersetzt die Aktiv-Card, die es seit 2018 in Erlangen gibt. Auch sie wurde speziell an Ehrenamtliche verteilt und hatte im vergangenen Jahr bereits 700 Teilnehmer.

Erlangen prüft, ob Voraussetzungen erfüllt sind

Die blaue Ehrenamtskarte, die drei Jahre gültig ist, erhalten alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren, die sich seit mindestens zwei Jahren freiwillig durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich engagieren. Die Karte steht auch Mitarbeitern zu, die einen Freiwilligendienst ableisten oder in einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr sind.

Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft die jeweilige Kommune in eigener Verantwortung.