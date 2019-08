vor 7 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Ehrenamtlicher Einsatz für Schwalben in Rosenheim

Auch sie stehen auf der roten Liste gefährdeter Brutvögel in Bayern: Rauchschwalben. Vor allem in Innenstädten haben es die Vögel nicht leicht. In Rosenheim setzt sich das Ehepaar Doris und Thomas Juretzky ehrenamtlich für die Tiere ein.