Ehrenamtliche: Weiter im Kriseneinsatz im Ahrtal

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bayerischer Feuerwehren sind weiter im Hilfseinsatz in den von der Flutkatastrophe betroffenen Ortschaften im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Allein aus dem Landkreis Cham werden bis zum Einsatzende am kommenden Wochenende weit mehr als 300 Frauen und Männer direkt oder indirekt bei diesem Hilfseinsatz beteiligt gewesen sein.

Viele konnten nur das nackte Leben retten

Der in Cham zuständige Kreisbrandrat Michael Stahl sagte dem BR auf Anfrage, die Einsatzkräfte der Feuerwehren seien seit zwei Wochen damit beauftragt, beschädigte Heizöltanks leer zu pumpen, beziehungsweise Öl-Wasser-Gemisch aus Kellern zu pumpen. Es seien bei den Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe zwar Fortschritte zu erkennen, die Schäden seien aber immens, so Stahl.

Die Helfer aus Bayern sprächen im Einsatz mit vielen Menschen und viele von ihnen hätten nur ihr nacktes Leben retten können, der Rest sei einfach weg. Das sei dramatisch: "Das bewegt uns natürlich und das treibt uns, glaube ich, auch in Bayern alle an, dass wir die 500 Kilometer auf uns nehmen und da hinfahren und helfen."

Große Dankbarkeit der Betroffenen vor Ort

Die Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort stünden vor herausfordernden Aufgaben, dennoch hätten ihm alle Helfer bisher signalisiert, wenn sie weiter gebraucht würden, stünden sie sofort zur Verfügung, so Stahl. "Die Dankbarkeit der Leute, die dort sind, ist sehr groß. Es haben sich viele Freundschaften gebildet und ich glaube, das ist eine nachhaltige Geschichte."

Auch aus Niederbayern sind derzeit Ehrenamtliche verschiedener Feuerwehren im Katastrophengebiet im Einsatz. Aus den Landkreisen Deggendorf, Kelheim, Straubing-Bogen sowie aus der Stadt Passau waren bereits Ende Juli Hilfeleistungskontingente in Richtung Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Das vom Unwetter und anschließenden Überflutungen stark betroffene Bundesland hatte diese angefordert. Benötigt wurde vor allem eine Ölwehrkomponente, hieß es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt Deggendorf. Das bestätigte auch ein Sprecher des Landratsamts Kelheim dem BR: Hauptaufgabe der angeforderten Einsatzkräfte war es, ausgelaufenes Öl und kaputte Heiztanks zu beseitigen. Auch vollgelaufene Keller mussten ausgepumpt werden. Haupteinsatzgebiet der niederbayerischen Teams war und ist die Region um das stark vom Hochwasser betroffene Ahrweiler.