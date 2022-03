Ehrenamtliche sichern Amphibien den Weg zu ihren Laichgebieten

Aktuell machen sich viele Amphibien auf den Weg in ihre Laichgebiete. in Unterfranken errichten 350 Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Bund Naturschutz (BN) derzeit Schutzzäune an Straßen, um die Tiere vor dem Überfahren-Werden zu bewahren. "Allein in Unterfranken sind rund 350 HelferInnen im Einsatz, um 48 Amphibienübergänge mit einer Gesamtlänge von rund 20 Kilometern bei Wind und Wetter zu sichern", erläutert Richard Mergner, Landesvorsitzender beim BN. "Und dennoch können wir nicht alle Tiere retten, insbesondere bei der Rückwanderung. Wir benötigen daher zumindest an den wichtigsten Wanderstrecken in Bayern feste Leitsysteme - und das auch an Kreis- und Ortsverbindungsstraßen", fordert Mergner. Der BN hat erreicht, dass unter der Staatsstraße 2260 bei Volkach ein Amphibien-Durchlass gebaut wurde, und fordert den Bau weiterer.

Seit neun Jahren Amphibien-Tunnel am Rothenbachsee

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, betreuen BN-Mitglieder im Landkreis Kitzingen seit 1983 die Frühjahrswanderung mehrerer geschützter Amphibienarten wie etwa Kammmolch, Kreuzkröte und Laubfrosch. Die Staatsstraße 2260 führt direkt am Ufer des Rothenbachsees bei Volkach entlang. Zudem liegt südlich davon der Halbmeilensee, ein weiteres großes und für Amphibien attraktives Gewässer.

"Nach zehn Jahren mit intensiver Werbung durch den damaligen Ortsgruppenvorsitzenden Hans Schneider für eine feste Leiteinrichtung erreichte der BN, dass im Jahr 2013 eine 'Stationäre Durchlassanlage' gebaut wurde, finanziert von der Obersten Baubehörde in Bayern", freut sich Manfred Engelhardt, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Kitzingen.

Feste Durchlässe besser als mobile Schutzzäune

"Dieses fest installierte Leitsystem an einer der wichtigsten Wanderstrecken Bayerns stellt einen ganzjährigen Schutz für Amphibien dar, sowohl bei der Hin-, wie auch bei der Rückwanderung", beschreibt Steffen Jodl, BN-Regionalreferent für Unterfranken, die gelungene Maßnahme. "Belegt werden konnte dies bisher durch drei Erfolgskontrollen entlang des Leitsystems. Eine vierte Kontrolle wird aktuell mit erneuter Unterstützung von BN-Mitgliedern durchgeführt. Schon jetzt ist klar, dass zum Beispiel Wasserfrösche ganzjährig zwischen dem Halbmeilen- und dem Rothenbachsee hin und her wandern. Auch die Wanderung der Jungamphibien - der sogenannten Hüpferlinge - im Sommer wird durch die Schutzanlage sichergestellt, eine Leistung, die durch ehrenamtliche Hilfsaktionen kaum erreicht werden kann, die aber für das Überleben der Amphibienarten essentiell ist."

Bis zu 700.000 Amphibien pro Jahr vor dem Überfahren-Werden gerettet

Im gesamten Freistaat stellen die ehrenamtlich Aktiven des BUND Naturschutz (BN) an Straßenrändern Schutzzäune auf, kontrollieren diese täglich und bringen die eingesammelten Tiere sicher auf die andere Straßenseite. 500.000 bis 700.000 Kröten, Frösche und Molche werden laut BN so jährlich gerettet.