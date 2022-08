Ehrenamtliche Senioren-Rikscha-Fahrer in Eibach gesucht

Mit der E-Rikscha kleine Ausflüge rund um Nürnberg-Eibach machen, egal ob in den Park, an den Kanal oder in den Wiesengrund: Dieses Angebot des Malteser Hilfsdienstes ist gerade für ältere Menschen gedacht, die allein nicht mehr uneingeschränkt mobil sind. Es startet im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die am 9. September beginnt, so die Malteser Nürnberg.

Ein Hauch von Freiheit in der E-Rikscha

Die rote E-Rikscha bietet Platz für zwei Fahrgäste. Das Fahrzeug soll betroffene Seniorinnen und Senioren kostenlos Ausflüge in Eibach und Umgebung ermöglichen, sagt Josef Schurr, ehrenamtlicher Geschäftsführer bei den Maltesern Nürnberg: "Wir wollen gerade älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen wieder das Gefühl von Wind in den Haaren geben", so Schurr.

Gesucht werden ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer

Allerdings werden für die Ausflüge per E-Rikscha noch ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer benötigt. "Wir suchen dafür Menschen, die gern gemeinsam im Namen der Malteser ein komplett neues Angebot aufbauen wollen, die Freude am Kontakt mit Menschen haben und gerne Radfahren", so die Projektverantwortliche Ingeborg Schiffmann.

Jeder Ehrenamtliche muss vor der ersten Fahrt eine spezielle Schulung, etwa in Erster Hilfe, in Verkehrssicherheit und -regeln, im Umgang mit den Seniorinnen und Senioren durchlaufen. Auch die Handhabung der E-Rikscha wird geübt.

Infoveranstaltung am 15. September

Am 15. September 2022 findet um 19.00 Uhr eine Infoveranstaltung für Interessierte im Malteserhaus in der Hafenstrasse 49 in Nürnberg statt. Wer Interesse an der Infoveranstaltung oder im Vorfeld Fragen hat, kann sich direkt an Ingeborg Schiffmann unter 0911 /96 891-41 wenden.