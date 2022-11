Ehrenamtliche Schülerhilfe vor dem Aus?

Sechs Anlaufstellen in ganz Bayern bilden seit der Pandemie eine Schnittstelle zwischen Ehrenamtlichen, die Schülerinnen und Schüler unterstützen wollen und der Schule. Doch nun scheint die weitere Finanzierung für das ehrenamtliche Bildungsangebot unklar. Das Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" ist ausgelaufen.

Zum Artikel: Viele Jugendliche durch Distanzlernen abgehängt

Bildungsangebot: Ehrenamtliche Nachhilfe

Ehrenamtliche bieten Nachhilfe in Mathe, eine gemeinsame Schwimmstunde oder einen gemeinsamen Kinobesuch an. Kinder und Jugendliche benötigen genau diese Unterstützung, doch haben sie oft keinen Ansprechpartner. Genau diese Vernetzung bieten sechs Anlaufstellen in Bayern an. Sie vermitteln zwischen ehrenamtlichen Bildungsangeboten und Schulen. Finanziert wurden diese Stellen aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona". Doch die Finanzierung für die kommenden Jahre ist derzeit unklar.

Nachhilfeteam an der Scharrerschule

Das kleine Einmaleins, ein paar Grammatikübungen in Deutsch - das steht auf dem Programm. Gudrun Absenger unterstützt zusammen mit ihrem Mann Toni und zwei weiteren Ehrenamtlichen acht Grundschüler der Scharrerschule in Nürnberg bei den Hausaufgaben. Die 70-Jährige ist Rentnerin und hat sichtlich Spaß, den Schülern zu helfen. Etwa zwei Mal die Woche findet diese Nachhilfegruppe statt. Es engagieren sich ehrenamtliche Helfer, meistens Rentner.

Die Nachhilfe brauche es für manche Schüler dringend, weil diese in Klassen mit 20 oder mehr Schülern nicht hinterher kämen, so Gudrun Absenger. Erst in der Nachhilfestunde würde man dann feststellen, wo es hapert und was verbessert werden muss.

Unterstützung durch Anlaufstellen

Dass die Nachhilfegruppe in dieser Form an der Scharrer-Grundschule stattfinden kann, ist auch dem "Zentrum Aktiver Bürger", kurz ZAB, zu verdanken. Das ZAB ist eine von insgesamt sechs Anlaufstellen in Bayern, die Schulen und ehrenamtliches Engagement miteinander verknüpfen. Lukas Binder vom ZAB hat mit seinem Team geholfen, den Kreis der Nachhilfelehrer an der Schule zu erweitern. Oft müssen erst Vernetzung und Strukturen geschaffen schaffen, damit ein Austausch zwischen Schulen und dem bürgerschaftlichen Engagement funktioniere, so Binder.

"Die Schulen können sich an uns mit ihrem Bedarf wenden. Dann schauen wir: Gibt's schon Helferkreise an der Schule, müssen wir da selbst einen Helferkreis aus unseren Ehrenamtlichen aufbauen oder gibt es Initiativen, die hier schnell unterstützen können?" erklärt Binder.

Sechs Anlaufstellen in ganz Bayern

Neben dem "Zentrum Aktiver Bürger" in Nürnberg gibt es noch fünf weitere Anlaufstellen in ganz Bayern. Unter anderem in München, Augsburg, Landshut oder Bamberg. Die Angebote sind dabei ganz unterschiedlich. Im "Mehrgenerationenhaus Haßfurt" gibt es zum Beispiel neben Nachhilfegruppen auch ein großes Freizeitangebot für Schüler. Darüber hinaus steht hier im Fokus, dass Menschen allen Alters und aller Kulturen miteinander in einen Austausch kommen. Am "Freiwilligen Zentrum Augsburg" kümmern sich Ehrenamtliche besonders um Schüler von Mittel- und Berufsschulen. Hier werden sie auch zu eigenem gesellschaftlichen Engagement motiviert.

Finanzierung nur bis Ende des Jahres gesichert

Koordiniert werden die sechs Anlaufstellen vom "Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Bayern" (LBE) mit Sitz in Nürnberg. Claudia Leitzmann, stellvertretende Geschäftsführerin, hofft nun auf die Finanzierung für 2023 und Jahre darüber hinaus. Man habe heuer schon viel erreicht, doch jetzt sollten laut Leitzmann Strukturen gefestigt werden. Manches sei gerade erst noch im Aufbau, weitere Anlaufstellen seien geplant. Doch dafür benötigt die LBE finanzielle Unterstützung. Rund 80.000 Euro Kosten werden pro Anlaufstelle veranschlagt. Die Finanzierung aus dem Bundesprogramm sei bereits im August ausgelaufen. Durch Verhandlungen wurde erreicht, dass die CSU aus ihrer Fraktionsreserve den Rest des Jahres weiter finanziert habe, so Leitzmann.

Auf Anfrage des BR heißt es vom Bayerischen Sozialministerium:

"Das Bundesprogramm wurde vom Freistaat Bayern bereits vier Monate bis Ende des Jahres weiterfinanziert, ohne dass auf das Bundesprogramm Einfluss genommen werden konnte. Über den Haushalt entscheidet alleine der Landtag, so dass derzeit noch keine finale Aussage über einzelne Haushaltsansätze getroffen werden können." Bayerisches Sozialministerium

Arbeit umsonst?

Für Lukas Binder vom "Zentrum Aktiver Bürger" in Nürnberg ist klar: Ohne weiteres Geld wäre die Arbeit der vergangenen Monat quasi vergeblich gewesen. Es habe eine Anlaufphase gebraucht. Nun sei deutlich geworden, wie wichtig dieses Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler sei. Manche Schulen würden sich jetzt erst melden, manche Strukturen kämen erst jetzt zum Tragen. Ähnlich sehen das die ehrenamtlichen Nachhilfelehrer an der Scharrerschule.

Für Gudrun Absenger und ihren Mann Toni ist klar: Viele Schüler brauchen Unterstützung, nicht nur an dieser, sondern auch an vielen anderen Schulen. Die Rektorin der Scharrer-Grundschule Monika De Jonge betont ebenfalls den Wert der ehrenamtlichen Nachhilfe: "Hier findet Lernen statt, wie es sein soll: entspannt, mit Freude und von selbst."