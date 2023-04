Ehrenamtliche Juroren zeichnen vogelfreundliche Gärten aus

Ehrenamtliche Juroren und Jurorinnen des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) und des Bayerische Artenschutzzentrum im Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg starten in diesen Tagen, um vogelfreundliche Gärten in ganz Bayern auszuzeichnen. Bis Mitte Oktober sind sie unterwegs, um die Plakette "vogelfreundlicher Garten" zu vergeben. Bewerben können sich private Besitzerinnen und Besitzer von Gärten, die Vögeln und Insekten einen wertvollen Lebensraum bieten, teilt der LBV mit Sitz in Hilpoltstein mit.

Lebensraum für Vögel und Insekten bieten

Neben Futter- und Nistmöglichkeiten spielt demnach auch ein naturnahes Gartenmanagement eine wichtige Rolle. So seien zum Beispiel Trockenmauern ein idealer Platz für Zauneidechsen. Auch Totholz oder ein Teich im Garten seien wertvolle Lebensräume für unterschiedliche Tierarten.

Großes Interesse bei privaten Gartenliebhabern

Das Interesse an der kostenlosen Auszeichnung teilzunehmen, ist laut LBV groß: Knapp 1.400 Gartenbesitzerinnen und -besitzer hätten sich bereits im Vorjahr angemeldet und machen auch dieses Jahr mit. Und in diesem Jahr sind bereits mehr als 500 Gärten für eine Bewertung angemeldet. Eine Anmeldung ist für private Gartenbesitzer auch jetzt noch möglich.

Engagierte ehrenamtliche Juroren und Jurorinnen

Im Vorjahr wurden laut LBV mehr als 1.250 Gärten mit der Plakette ausgezeichnet. Um all die angemeldeten Gärten zu besuchen und zu bewerten, engagierten sich vergangenen Saison laut LBV bayernweit mehr als 300 ehrenamtliche Gartenjurymitglieder. In diesem Jahr seien mehr als 250 neue Helferinnen und Helfer hinzugekommen, die in Präsenzveranstaltungen im März für ihre Aufgaben geschult wurden. Wie der LBV auch mitteilt, meldeten sich aber nicht aus allen bayerischen Landkreisen Jurymitglieder für die Aktion. Deshalb könne es in manchen Regionen zu Verzögerungen bei der Bewertung kommen, so die Initiatoren.

Aktion "Vogelfreundlicher Garten" 2022