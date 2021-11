Ehrenamtliche in Nürnberg mit "Weißem Engel" geehrt

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) hat in Nürnberg neun Ehrenamtliche aus dem Bereich Gesundheit und Pflege mit dem "Weißen Engel" ausgezeichnet. "Ehrenamtlich Tätige leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft", so der Minister.

"Weiße Engel" engagieren sich für Mitmenschen

Die geehrten Personen engagieren sich im Besuchsdienst in Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, bei der Betreuung von Krebs- und Demenzkranken oder für ein Projekt der Gesundheit von Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Die Auszeichnung "Weißer Engel" wird jährlich in einem Regierungsbezirk des Freistaats verliehen. Die diesjährigen Preisträger stammen aus Mittelfranken.