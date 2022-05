Ehrenamtliche in der Krise: Hilfe für die Helfer

Corona, der Krieg, die Inflation - viele Menschen wollen helfen. Sie engagieren sich ehrenamtlich. Sei es bei den Tafeln oder direkt in der Flüchtlingsarbeit. Doch immer mehr Freiwillige kommen an ihre Grenzen. Lisa Richters, Ehrenamtskoordinatorin Asyl bei der Caritas in Miesbach, sieht oft, dass es gerade den Helfern zu viel wird. Sie gibt Tipps, was man tun kann.

Frau Richters, viele Menschen wollen helfen. Das ist toll. Doch sehen Sie auch, dass es den Helfern zu viel wird?

Lisa Richters: Erst mal muss man natürlich auch sagen, dass das Ehrenamt bei uns ein extrem wichtiger Teil ist, gerade im Flüchtlingsbereich - und jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten umso mehr. Und genau deswegen ist es extrem wichtig, die Ehrenamtlichen auch zu unterstützen, dass sie sich nicht selbst überlasten.