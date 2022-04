Dringend gesucht: Ehrenamtliche für ukrainische Flüchtlinge

Manuel Peter ist auf der Suche nach einem Arzt für eine alte Frau. Sie habe einen Bombensplitter im Fuß gehabt, sagt er, und habe Schmerzen. Der 24-Jährige will der Geflüchteten aus der Ukraine helfen.

Also bringt er sie raus aus dem Starnberger Flügelbahnhof in München. Dort, wo die Caritas ihren Infopoint eingerichtet hat und erste Anlaufstelle für Geflüchtete ist, die mit dem Zug nach München kommen. Ein paar hundert Meter weiter, in einer Flüchtlingsunterkunft, soll ein Arzt sein. Es ist Donnerstag, 14. April. Manuel hilft hier seit einer Woche fast jeden Tag. "Ich selber musste nicht vor Krieg fliehen, deswegen helfe ich gerne", sagt der 24-Jährige, der bei einem Sicherheitsdienst arbeitet.

Helfer: "Vielen geht die Kraft aus"

Manuel Peter ist einer von etwa zehn Ehrenamtlichen, die an diesem Tag dort helfen. 20 bräuchte es eigentlich, sagt Johanna Schlehuber von der Caritas in München. Aber vielen gehe die Kraft aus, sie kommen nicht mehr. Das bestätigt zum Beispiel auch Mischa Kunz vom Verein "Münchner Freiwillige". Die Bereitschaft der Helfer sei stark zurückgegangen. "Der Bedarf auch, aber derzeit gibt es bei uns mehr Bedarf als Helfer", so Kunz.

Zum Artikel: Ärztepräsident kritisiert Organisation bei Flüchtlingsversorgung

Die Flüchtlingshilfe sei anstrengend und belastend, gerade für Ehrenamtliche, die nicht die professionelle Ausbildung wie die hauptamtlichen Caritas-Mitarbeiter hätten, erklärt Johanna Schlehuber. Deswegen sei es auch wichtig, dass die freiwilligen Helfer geschützt werden und sich nicht übernehmen. Seit Ostern gibt es deswegen einen Mitarbeiter der Caritas, der direkt vor Ort den Ehrenamtlichen hilft, sie etwa zur Seite nimmt, mit ihnen redet, um zum Beispiel schwierige emotionale Situationen zu verarbeiten. Eine Stelle, die bei der Caritas in München extra geschaffen wurde.

Johanna Schlehuber hofft, dass sich wieder neue freiwillige Helfer melden. Wer Ukrainisch sprechen kann oder mal Russisch gelernt hat, ist besonders gefragt. Frische Ehrenamtliche seien wichtig - auch, damit andere mal eine Pause machen könnten.

Hier können sich Freiwillige melden

Wer freiwillig anpacken will, kann sich oft bei seiner Gemeinde oder dem Landratsamt informieren, wo Hilfe gebraucht wird. Es ist auch möglich, auf die Sozialverbände mit konkreten Ideen zuzugehen. Die Caritas beispielsweise zeigt auf einer Karte, welche Initiativen vor Ort Hilfe benötigen und welche Caritasverbände in der jeweiligen Region aktiv sind.

Der Verein "Münchner Freiwillige" koordiniert die Arbeit ehrenamtlicher Helfer in der Landeshauptstadt. Über die Internetseite des Vereins können sich Freiwillige registrieren.

Auch für Spenden sind die Organisationen offen. Meistens, so geben es die Organisationen an, sind Geldspenden hilfreicher als Sachspenden.

Auch Spendenbereitschaft geht zurück

Es zeigt sich "eine abflachende Spendenkurve", teilt das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" auf Anfrage mit. Bislang seien mehr als 200 Millionen Euro gesammelt worden, rund 60 Prozent davon in den ersten beiden Kriegswochen. Seitdem werde es jede Woche weniger. Das zeigten laut dem Bündnis die bislang verbuchten Spenden.

Boris Kahlich, Leiter des Spenderservices bei "Aktion Deutschland Hilft", begründet dies so: "Die meisten, die ihre Solidarität und ihr Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine zeigen wollen, haben bereits gespendet. Das Spendenbudget der Spender ist ja irgendwann ausgeschöpft. Einmalspenden sind die Regel."

Ähnlich ist es beim Roten Kreuz und bei der Caritas. Laut Caritas München und Oberbayern zum Beispiel hat das Spendenaufkommen spürbar abgenommen. Der Verband sei aber auf kontinuierliche Geldspenden angewiesen, teilt er mit, beispielsweise für die Integrationsarbeit oder um Ehrenamtliche zu koordinieren.